Neue KI-Agenten und intelligente Suchfunktionen vereinfachen die Erstellung von Inhalten, verbessern die Qualität und reduzieren Risiken. So wird eine klare, konsistente und konforme Kommunikation gewährleistet, ohne die Kontrolle der Benutzer zu beeinträchtigen. BURLINGTON, Mass., 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Precisely , ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute die Einführung neuer agentenbasierter KI-Funktionen innerhalb seiner Kundenkommunikationsplattform EngageOne RapidCX bekannt gegeben. Mit dieser Version werden drei neue KI-Agenten eingeführt: Sentiment Analysis, Contextual Rewrite und Readability sowie die Funktion AI Intelligent Search. Zusammen helfen die neuen Angebote Unternehmen dabei, Kommunikationsabläufe zu optimieren, Risiken zu reduzieren und die Markenintegrität an allen Kundenkontaktpunkten zu stärken. Diese Einführung adressiert eine seit langem bestehende Herausforderung für Unternehmen, insbesondere in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Versorgungsunternehmen und Telekommunikation. Digitalisierte Teams verbringen immer noch bis zu 30 Prozent ihrer Zeit damit, Informationen in verstreuten Systemen zu suchen. Ohne schnellen Zugriff auf die richtigen Inhalte verschwenden Teams wertvolle Zeit damit, Materialien neu zu erstellen, Arbeit zu duplizieren oder Mitteilungen zu versenden, die das Risiko einer Nichteinhaltung von Vorschriften bergen. Der neue Sentiment Analysis Agent, der Contextual Rewrite Agent und der Readability Agent nutzen fortschrittliche künstliche Intelligenz, um die Kundenkommunikation zu analysieren, umzuschreiben und zu optimieren. In Kombination mit AI Intelligent Search können Unternehmen sicherer dafür sorgen, dass jede Nachricht markengerecht, konform und für Kunden leicht verständlich ist - und gleichzeitig Zeit sparen und regulatorische Risiken reduzieren. Intelligentere, schnellere und sicherere Kommunikation Die neuen agentenbasierten KI-Funktionen für EngageOne RapidCX gehen direkt auf einige der häufigsten Probleme in der Kommunikation ein: Sentiment Analysis Agent - Bietet während der Vorlagenerstellung Echtzeit-Coaching zu Tonfall und Sprache und stärkt so langfristig die Markenkonsistenz und Compliance.

Überarbeitet ältere Inhalte, um sie an Marken- und Regulierungsstandards anzupassen, wodurch Zeit gespart und rechtliche Risiken reduziert werden. Intelligente KI-Suche - Ermöglicht die schnelle Suche nach den richtigen Vorlagen und Markenelementen durch intelligente Suche, wodurch Arbeitsabläufe optimiert und die Markenkonsistenz beschleunigt werden. Die Precisely KI-Agenten unterstützen Unternehmen bei folgenden Punkten:



Beschleunigung der täglichen Arbeit durch sofortigen Zugriff auf relevante Inhalte und KI-Agenten, die die Arbeitslast verringern und gleichzeitig die Kontrolle durch den Benutzer gewährleisten.

Reduzierung regulatorischer Risiken, indem Unternehmen allen Teams Zugriff auf die neuesten, konformen Materialien gewähren.

Angebot konsistenter, markenkonformer Erlebnisse mit Zugriff auf genehmigte Vorlagen und Assets. Vertrauenswürdige, konforme Kundenerlebnisse mit agentenbasierter KI-Innovation Die Einführung der EngageOne RapidCX KI-Agenten und der intelligenten KI-Suche ist ein bedeutender Schritt vorwärts in der Mission von Precisely, vertrauenswürdige agentenbasierte KI in alltägliche Geschäftsprozesse zu integrieren. Dies unterstreicht auch den Ruf des Unternehmens als Innovator an der Schnittstelle von Kundenkommunikationsmanagement (CCM), Kundenerlebnis (CX) und agentenbasierter KI. "Die Erwartungen der Kunden steigen, die Vorschriften werden strenger und das Tempo des Wandels beschleunigt sich. Da agentische KI die Art und Weise verändert, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren, sind Vertrauen und Transparenz wichtiger denn je", sagte Allan Christian, Senior Vice President und General Manager Engage bei Precisely. "Durch die direkte Einbettung von vertrauenswürdiger agentenbasierter KI und intelligenter Suche in Kommunikationsabläufe hilft EngageOne RapidCX digitalisierten Teams, ihre Arbeit zu optimieren und gleichzeitig die volle Kontrolle über Qualität und Compliance zu behalten - und bietet ihnen damit die Grundlage, die sie benötigen, um ihre Kommunikation für das Zeitalter der agentenbasierten KI zu modernisieren." Kunden, die an diesen neuen Innovationen interessiert sind, können sich dafür entscheiden und so die volle Kontrolle darüber behalten, welche Agenten aktiviert werden, und sich an strenge Governance- und Risikomanagementvorschriften halten. Precisely wird die EngageOne RapidCX-Plattform weiterhin um neue KI-Agenten erweitern, die die Kommunikation intelligenter und einfacher zu verwalten machen. Zu den kommenden Neuerungen gehören: Automatisierte Nutzungsüberwachung mit Empfehlungen zur Konsolidierung von Vorlagen, um Fehler und Wartungskosten zu reduzieren.

Adaptive Agenten, die mehrstufige Kommunikation als Reaktion auf Datenänderungen anpassen, um kontinuierliche Compliance und Relevanz zu gewährleisten. Zusammen werden diese KI-Innovationen die Produktivität der Teams steigern und Unternehmen dabei helfen, sicherzustellen, dass jede Kommunikation klar, konsistent und konform ist. Erfahren Sie hier mehr über das leistungsstarke Portfolio der Precisely-Lösungen für die Kundenbindung. Über Precisely Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de . © 2025 Precisely Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Precisely, seine verbundenen Unternehmen und/oder Lizenzgeber behalten sich das Eigentumsrecht an Informationen vor - keine Vervielfältigung, Verwendung zu Wettbewerbszwecken oder Erstellung abgeleiteter Werke ohne schriftliche Genehmigung. Verfügbarkeit nicht garantiert. "Precisely" und zugehörige Marken sind Marken von Precisely; alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5663818/Precisely_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-bindet-agentic-ai-in-die-engageone-rapidcx-kundenkommunikationsplattform-ein-302637322.html



