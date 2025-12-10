Für erste Fritzboxen steht das nächste Update des Betriebssystems bereit. FritzOS 8.21 bringt vorwiegend kleinere Verbesserungen statt großer Features mit sich. Welche Router schon jetzt von der neuen Version profitieren. Erst im Juli 2025 hat Fritz (damals noch unter dem Namen AVM) ein großes Update für seine Fritzboxen freigegeben. FritzOS 8.2 brachte unter anderem Verbesserungen bei der automatischen Einrichtung von Wireguard mit sich und überarbeitete ...

