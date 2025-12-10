DJ US-Arbeitskosten steigen im 3Q um 0,8 Prozent

DOW JONES--Das Wachstum der US-Arbeitskosten hat sich im dritten Quartal 2025 leicht verlangsamt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Arbeitskosten gegenüber dem Vorquartal um 0,8 (zweites Quartal: 0,9) Prozent. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,9 Prozent prognostiziert. Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im dritten Quartal um 3,5 (3,6) Prozent höher.

Die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer stiegen auf Quartalssicht um 0,8 (1,0) Prozent, die Boni und anderen Vergütungen um 0,8 (0,7) Prozent.

