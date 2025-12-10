Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Versicherungsbranche am Mittwoch mit einem neuen Urteil zu Riester-Verträgen in die Schranken gewiesen. Streitpunkt war eine Klausel, mit der Versicherer wie die Allianz die Rentenberechnung nachträglich zum Nachteil der Versicherten veränderten. Diese ist unzulässig, urteilten die Richter - und verschaffen damit Millionen Riester-Versicherten höhere Renten. Der Bundesgerichtshof BGH hat am Mittwoch eine Klausel ...

