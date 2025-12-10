Diese Aktien sollten Anleger auf keinen Fall ignorieren. Hier winken nicht nur satte Dividendenrenditen von bis zu 16 Prozent, sondern darüber hinaus sehen Analysten außerdem satte 92 Prozent an Kurspotenzial. Eine hohe Dividendenrendite allein reicht nicht aus, um eine Aktie attraktiv zu machen, denn nicht selten gesellt sich zu einer starken Ausschüttung eine schwache Kursperformance. Allerdings gilt dies nicht für die folgenden Dividendenaktien. ...

