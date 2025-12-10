© Foto: Jacob Padilla auf Unsplash

Trotz fallender Rohölpreise konnte sich die Aktie von Exxon Mobil kontinuierlich steigern. Jetzt zeichnet sich ein großer, charttechnischer Ausbruch ab.

Schwarzes Gold blieb 2025 auf der Strecke

Während viele Rohstoffe, allen voran die Edelmetalle Gold und Silber, in diesem Jahr stark im Wert gestiegen sind - nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Entwertung des US-Dollars - gab es für die Rohölpreise deutlichen Gegenwind. Sowohl die Sorte Brent als auch WTI haben gegenüber dem Stand vor einem Jahr zweistellig an Wert eingebüßt.

Einerseits ist die Nachfrage aufgrund der weltweiten Industriekrise schwach, andererseits haben die Staaten der OPEC+ ihre Förderquoten kontinuierlich erhöht und somit trotz des Ausfalls von Russland als Exporteur für ein Überangebot gesorgt.

Exxon Mobil: Relative Stärke und Ausbruchschance!

In diesem schwierigen Umfeld hat die Aktie des Öl- und Gasmultis Exxon Mobil relative Stärke bewiesen und hat rund 5 Prozent an Wert gewonnen. Vor allem im vergangenen halben Jahr konnten sich die Anteile kontinuierlich steigern. Das hat die Aktie wieder an 120 US-Dollar herangeführt, wo eine Ausbruchschance und neue Mehrjahreshochs als technische Kaufsignale lauern.

Den hierfür nötigen Impuls könnte einerseits die am Dienstag angehobene Geschäftsprognose liefern sowie andererseits eine im kommenden Jahr überraschende Entwicklung der Ölpreise. Angesichts des rasant wachsenden Energiebedarfs von KI-Rechenzentren könnte aus dem Überangebot rasch ein Mangel werden.

Auch die zuletzt stark gestiegenen Gas-Preise liefern der Exxon-Aktie Rückenwind. Wer sich jetzt noch vor dem Ausbruch positioniert, sichert sich die Chance auf hohe Anlagegewinne!

Prognoseanhebung sorgt für ersten Ausbruchsversuch ...

Nach einem verhaltenen Jahresauftakt und einem Tief auf dem Höhepunkt der Zoll-Panik konnten die Käuferinnen und Käufer der Aktie einen Aufwärtstrend etablieren. Diesem gelang im August mit einem Golden Cross der Durchschnittslinien sogar ein technisches Kaufsignal. Mit einem Ausbruch über das Widerstandsband zwischen 118 und 120 US-Dollar könnte Exxon Mobil schon bald das nächste Kaufsignal mit der Aussicht auf einen charttechnischen Ausbruch und neue Allzeithochs gelingen.

Am Dienstag konnte die Aktie zumindest zwischenzeitlich über 120 US-Dollar klettern, nachdem der Konzern seine Prognose für die kommenden Jahre angehoben hat. Die Gewinne sollen sich bis 2030 auf jährlich rund 25 Milliarden US-Dollar belaufen, der freie Cashflow soll sogar auf 35 Milliarden US-Dollar ansteigen. Beide Schätzwerte wurden um somit um jeweils 5 Milliarden US-Dollar angepasst, vor allem aufgrund der Erwartung niedrigerer Investitionskosten.

Neben finanziellen Verbesserungen sind auch operative zu erwarten. Bis 2030 wird eine tägliche Fördermenge von 5,5 Millionen Barrel erwartet, angetrieben vor allem durch die hohe Ergiebigkeit der Quellen im Permian-Basin einerseits und vor der Küste Guyanas andererseits.

... weitere dürften bereits in Kürze folgen!

Auch ohne die Prognoseanhebung war die Aktie auf einem guten Weg, den mehrjährigen Widerstand aus dem Weg zu räumen. Mit dem Kurs haben sich in den vergangenen Monaten auch die technischen Indikatoren RSI und MACD verbessert. Das lässt auf einen nachhaltigen Aufwärtstrend schließen.

Der RSI liefert aktuell mit einem Stand von rund 60 Punkten jede Menge Rückenwind, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre. Auch der Trendstärkeindikator MACD zeigt einen dynamischen Aufwärtstrend mit weiterem Steigerungspotenzial an. Solange die Unterstützung bei 115 US-Dollar beziehungsweise die bei rund 111 US-Dollar liegende 200-Tage-Linie respektiert werden, dürfte Exxon Mobil daher mittelfristig weiter steigen.

Kein Schnäppchen, aber Qualität hat ihren Preis

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Exxon Mobil etwas teurer bewertet als der Rest der Vergleichsgruppe. So liegt das für 2026 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,0 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 13,8. Auch beim Kurs-Buch-Wert sowie beim Verhältnis von Unternehmenswert und EBITDA (EV/EBITDA) handelt die Aktie mit einem Aufschlag von 15 bis 20 Prozent.

Der erklärt sich allerdings einerseits aufgrund der in den vergangenen Jahren umfangreichen Investitionen, welche das Gewinnergebnis geschmälert haben, sowie andererseits der hochklassigen Assets des Unternehmens. Vor allem die erst kürzlich erschlossenen Ölfelder vor der Küste Guyanas gelten als äußerst margenstark.

Hierfür sind Marktteilnehmende eine Prämie zu bezahlen bereit, sodass die überdurchschnittliche Bewertung höheren Kursen nicht im Weg stehen sollte.

Neue Allzeithochs laut Experten vorprogrammiert

Eine ähnliche Auffassung scheint auch unter Analystinnen und Analysten zu herrschen. Bei insgesamt 27 Empfehlungen kommt Exxon Mobile 13 Mal auf "Kaufen" oder "Übergewichten" sowie 14 Mal auf "Halten". Daraus ergibt sich im Mittel eine Empfehlung zum Übergewichten der Aktie.

Der faire Wert wird durchschnittlich mit 130,80 US-Dollar angegeben. Das entspricht gegenüber dem Dienstagabend einer impliziten Upside von 10,6 Prozent. Während die pessimistische Einschätzung mit einem Kursziel von 109 US-Dollar die Aktie vor einer 10-Prozent-Korrektur sieht, erwartet die optimistischste Stimme einen charttechnischen Ausbruch mit einer hochdynamischen Anschlussrallye bis 156 US-Dollar. Dieses Szenario dürfte aber nur bei signifikant höheren Öl- und Gaspreisen eintreten.

Fazit: Auch als Depotabsicherung gut geeignet

Trotz einer Flaute bei den Rohölpreisen konnte sich die Aktie von Exxon Mobil kontinuierlich verbessern, sodass sie jetzt unmittelbar vor einem charttechnischen Ausbruch steht. Ein solcher könnte nicht nur für neue Mehrjahres-, sondern sogar neue Allzeithochs sorgen - die Chance auf eine Anschlussrallye inklusive.

Während fallende Ölpreise zuletzt kein Hindernis für höhere Kurse waren, könnten steigende Preise für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Die Energieknappheit aufgrund des rasant wachsenden Strombedarfs könnte hierfür ein aktuell noch unterschätzter Katalysator werden. Aus anlagestrategischer Sicht stellt eine Long-Position auf die Exxon-Aktie außerdem ein Hedge gegen geopolitische Risiken dar, die ebenfalls in höhere Ölpreise münden könnten. Daher spricht jetzt alles für einen Einstieg, solange das Kursniveau noch überschaubar ist.

Jetzt Chance auf +104,8 Prozent und mehr sichern!

Wer dabei auf die Dividendenrendite in Höhe von aktuell 3,5 Prozent verzichten kann und lieber auf Überrendite setzen möchte, kann anstatt der Aktie den Call-Optionsschein JH5QZ4 setzen. Dieser ist mit einem Basispreis von 115,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 18. September 2026 ausgestattet. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 5,2 sowie für einige beispielhafte Fälle folgendes Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 115,00 US-Dollar notieren, verfällt JH5QZ4 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Exxon Mobil nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die hier verlaufende Unterstützung beziehungsweise spätestens unter die 200-Tage-Linie fällt.

Gastautor: Max Gross

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.