Der chinesische Hersteller BYD und der Auto-Abo-Anbieter Drivio haben in Deutschland eine umfassende Kooperation vereinbart, die die Lieferung von mehr als 2.000 Fahrzeugen für das Jahr 2026 vorsieht. Mit diesem Schritt will BYD sein Wachstum im Mobilitätsmarkt vorantreiben. Eigenen Angaben zufolge hat BYD in diesem Jahr seine Präsenz in Deutschland deutlich ausgebaut: "Die Europazentrale und das deutsche Headquarter wurden um erfahrene Führungskräfte
