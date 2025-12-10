Die Aktie von Alibaba ist am Mittwochnachmittag plötzlich angesprungen. Auslöser für den zwischenzeitlichen Anstieg um rund vier Prozent war niemand geringeres als Meta-Gründer Mark Zuckerberg. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, orientiert sich der Konzern bei seinem neuesten KI-Modell auch an Alibabas Qwen.Das neue KI-Modell von Meta namens Avocado soll im kommenden Frühjahr vorgestellt werden und könnte - anders als die bisherigen Meta-Modelle - als geschlossenes Modell auf den Markt ...

