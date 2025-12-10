© Foto: adobe.stock.com

Spannender kann es nicht sein. Alles ist für den großen Showdown vorbereitet. Die Finanzmärkte zittern. Kommt es zum großen Knall durch die Fed? Jagt die US-Notenbank das Pulverfass Silber endgültig hoch?Gold und Silber in den Startlöchern Gibt die Fed das Startsignal zur Fortsetzung der Preisrallye bei Gold und Silber? Kommt es womöglich zur spektakulären Eskalation? Für den Goldpreis ist die heutige Fed-Entscheidung eine Feuertaufe. Möglicherweise gibt es im Anschluss gewaltige Verwerfungen. Nicht minder explosiv ist die Lage bei Silber. Der Silberpreis könnte durch den heutigen Fed-Termin einen mächtigen Schub bekommen. Die zuletzt thematisierten 80 US-Dollar für Silber bis Ende …