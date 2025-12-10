EQS-News: Matrixport / Schlagwort(e): Personalie

Matrixport ernennt Dominik Oggenfuss zum Chief Executive Officer der Matrixport Asset Management AG



10.12.2025 / 15:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Erfahrener Finanzleiter soll die nächste Wachstums- und Innovationsphase des Unternehmens vorantreiben ZÜRICH, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Matrixport Group freut sich, die Ernennung von Dominik Oggenfuss zum Chief Executive Officer der Matrixport Asset Management AG mit Wirkung zum heutigen Tag bekannt zu geben. Dominik war zuvor Partner bei Welsbach Holdingsund bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen strategische Beratung, Venture- und alternative Investitionen mit. Seine Expertise in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Investor Relations wird durch Executive-Education-Programme an der Harvard Business School ergänzt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Finanzsektor in Asien, dem Nahen Osten und Europa wird Dominik die strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens in der Schweiz leiten, die Investitionsaktivitäten überwachen und Innovationen in der sich schnell entwickelnden Landschaft der digitalen Vermögenswerte und der traditionellen Finanzwelt vorantreiben. "Mit unserer Schweizer Vermögensverwaltungsplattform tritt Matrixport Asset Management in die nächste Phase ein, in der der Schwerpunkt auf dem Ausbau eines institutionellen Geschäfts in ganz Europa liegt. Die Ernennung von Dominik spiegelt unsere Prioritäten wider, die Investitionskapazitäten zu stärken und eine langfristige Präsenz in wichtigen europäischen Märkten aufzubauen", sagte John Ge, CEO der Matrixport Group. "Ich fühle mich geehrt, als CEO zu Matrixport Asset Management AG zu kommen, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team. Als Teil der Matrixport Group, einem globalen Akteur im Bereich digitale Vermögenswerte in Asien, bin ich überzeugt, dass wir innovative Anlagelösungen anbieten, Kundenbeziehungen stärken und die Präsenz der Matrixport Group sowohl auf den traditionellen als auch auf den digitalen Vermögensmärkten in der Schweiz und darüber hinaus ausbauen können", sagte Dominik Oggenfuss. Andere Ernennungen von Schlüsselpersonal Friedrich Herzog wird zum Chief Investment Officer ernannt. Friedrich war zuvor als Head of Research und Senior Portfolio Manager tätig und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Verwaltung quantitativer und diskretionärer Strategien über mehrere Anlageklassen hinweg, ergänzt durch fundierte technische und klassenübergreifende Erfahrung. Er hatte Positionen bei führenden Unternehmen inne, darunter Goldman Sachs und Omers Capital in New York, USA, inne. In seiner neuen Funktion wird Friedrich weiterhin das Portfoliomanagement und die Anlageforschung leiten und die Position des Unternehmens in der Branche weiter ausbauen. Hui Wang wird die Verantwortung als Chief Operating Officer zusätzlich zu ihrer derzeitigen Position als Chief Compliance Officer übernehmen. Hui wird die Bereiche Operations, Technologie, Risiko und Compliance leiten. Hui kam 2019 zur Matrixport Group und war zuvor als Senior Compliance Officer bei UBS, Credit Suisseund der Bank Julius Bärtätig. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen operative Führung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Jüngster strategischer Meilenstein: Expansion nach Europa 2024 expandierte Matrixport durch die vollständige Übernahme des lizenzierten Schweizer Vermögensverwalters Crypto Finance (Asset Management) AG in den europäischen Markt für Krypto-Vermögensverwaltung. Nach der vollständigen Barübernahme wurde das Unternehmen in Matrixport Asset Management AG umbenannt und verschafft der Gruppe nun institutionelle Kompetenzen, eine von der FINMA zugelassene Vermögensverwaltung und eine verbesserte Reichweite in wichtigen europäischen Märkten unter den geltenden regulatorischen Rahmenbedingungen. Informationen zur Matrixport Asset Management AG Die Matrixport Asset Management AG iist ein von der FINMA zugelassener Verwalter von kollektiven Kapitalanlagen, der eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte schlägt. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette regulierter Produkte, darunter Fonds, ETPs, AMCs und diskretionäre Vermögensverwaltung, und stellt seinen Kunden institutionelle Sicherheit und konforme Produkte zur Verfügung. Informationen zu Matrixport Matrixport wurde 2019 gegründet und ist eine weltweit führende One-Stop-Plattform für Finanzdienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte, die durch Technologie und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte schlägt. Das Unternehmen hat sich zu einem Einhorn mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar entwickelt und verfügt über lizenzierte und regulierte Niederlassungen in wichtigen Finanzzentren wie Singapur, Hongkong, der Schweiz, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Mit sieben Niederlassungen weltweit verwaltet Matrixport Vermögenswerte in Höhe von mehr als 7 Milliarden US-Dollar, ermöglicht ein monatliches Handelsvolumen von über 7 Milliarden US-Dollar und hat kumulierte Zinszahlungen von über 2 Milliarden US-Dollar geleistet. Die Plattform bietet eine umfassende Palette digitaler Finanzdienstleistungen, darunter Verwahrung, Vermögens- und Ertragsmanagement, strukturierte Produkte und Handelslösungen für globale Kunden. Geleitet von den Grundsätzen der Compliance, Resilienz, technologiegetriebenen Innovation und Sicherheit hat Matrixport ein robustes globales Compliance-Framework und eine mehrschichtige Risikomanagement- und Sicherheitsinfrastruktur aufgebaut, die durch eine weltweite Lizenzpräsenz unterstützt wird. Als Gruppe und über seine lokalen Tochtergesellschaften verfügt Matrixport über eine Hongkonger Trust-Gesellschaftslizenz und eine Geldverleiherlizenz, eine US-amerikanische Money Services Business (MSB)-Registrierung, eine Schweizer FINMA-Vermögensverwaltungslizenz und eine Finanzdienstleistungslizenz (FSL) in Bhutan. Das Unternehmen ist außerdem ein von der FCA zugelassener Vertreter im Vereinigten Königreich und Mitglied der von der FINMA anerkannten SRO-VFQ in der Schweiz, während seine Tochtergesellschaft Fly Wing als Major Payment Institution in Singapur lizenziert ist. Getreu seiner Mission, "globale Vermögenswerte sicherer und zugänglicher zu machen", treibt Matrixport die globale Entwicklung der digitalen Finanzinfrastruktur weiter voran und wurde im Hurun "2024 Global Unicorn Index" und in der "2025 Singapore FinTech Unicorn List" aufgeführt. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2529911/Matrixport_2024_2025_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/matrixport-ernennt-dominik-oggenfuss-zum-chief-executive-officer-der-matrixport-asset-management-ag-302638043.html



10.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News