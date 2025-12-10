DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:00 PK) *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK) *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK mit CEO und CFO zum Kapitalmarkttag *** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Winter *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 191.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz September PROGNOSE: -62,0 Mrd USD zuvor: -59,6 Mrd USD *** 15:00 DE/BASF SE, Forschungs-PK mit CTO *** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt *** - BE/Treffen der Eurogruppe - CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

