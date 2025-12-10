Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Stellungnahme

Swiss Re und RIQ arbeiten zusammen, um daten- und KI-gestützten Risikotransfer weiterzuentwickeln



10.12.2025 / 16:09 CET/CEST



Swiss Re und Reinsurance Intelligence Quotient (RIQ) geben strategische Kooperation für gemeinsame Entwicklung neuartiger Kapazitätslösungen, Förderung der Origination von Risiken und Aufbau KI-nativer Fähigkeiten bekannt

Strategische Kooperation vertieft das Engagement von Swiss Re in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und stärkt Abu Dhabis Rolle als globales Zentrum für Rückversicherungs- und Finanzinnovationen

Kooperation nutzt starke Datenbasis von Swiss Re und deren frühzeitigen KI-Einstieg Zürich/Abu Dhabi, 10. Dezember 2025 - Swiss Re und RIQ haben ein Memorandum of Understanding (MoU) über die Entwicklung und Skalierung von innovativen Kapazitätslösungen, Möglichkeiten zur Origination von Risiken und KI-gestützten Fähigkeiten in den VAE unterzeichnet. RIQ wurde im Juni 2025 von der globalen Investmentgesellschaft IHC gemeinsam mit BlackRock und Lunate gegründet. RIQ hat seinen Sitz im Abu Dhabi Global Market (ADGM) und ist dabei, eine KI-native Rückversicherungsplattform aufzubauen, die mit KI und hochmoderner Analytik die Underwriting-Genauigkeit, den Kapazitätseinsatz und das Investmentmanagement verbessern soll. Swiss Re und RIQ werden gemeinsam an der Entwicklung von Kapazitätslösungen arbeiten und mittel- bis langfristig weitere Kooperationsmöglichkeiten prüfen. Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Diese Kooperation baut darauf auf, dass Swiss Re fundierte Risikoexpertise vorzuweisen hat, über eine starke Datenbasis verfügt und schon frühzeitig auf KI gesetzt hat. Gemeinsam mit RIQ wollen wir eine KI-native Rückversicherungsplattform realisieren und unser Engagement in dieser dynamischen Region weiter verstärken. Durch die Kombination unserer gemeinsamen Fähigkeiten mit dem ausgeprägten Innovationsgeist und dem florierenden Versicherungsmarkt in der Region können wir neuartige Instrumente für den Risikotransfer erkunden und damit neue Möglichkeiten eröffnen, um unsere Kunden bei der Bewältigung von Spitzenrisiken zu unterstützen.» Mark Wilson, Chief Executive Officer von RIQ: «Swiss Re bringt eine unvergleichliche Expertise mit und ist genau wie wir davon überzeugt, dass Rückversicherung grosse Chancen bietet, wenn Kapital, Daten und Technologie zusammenkommen. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Entwicklung von KI-nativer Infrastruktur und strukturierten Rückversicherungslösungen voranzutreiben, die auf die sich wandelnden Anforderungen des Marktes zugeschnitten sind.» Swiss Re Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig. RIQ RIQ wurde 2025 gegründet und baut eine KI-native Rückversicherungsplattform auf, die von IHC in Partnerschaft mit BlackRock und Lunate lanciert wurde. Mit Sitz im ADGM ist RIQ darauf ausgerichtet, globale Märkte zu bedienen, zunächst mit einem Schwerpunkt auf wachstumsstarke Regionen im Nahen Osten, in Asien und in ausgewählten internationalen Märkten. RIQ hat eine vorläufige Genehmigung der Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen (Financial Services Regulatory Authority, FSRA) des ADGM erhalten - ein wichtiger regulatorischer Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen operativen Einsatzbereitschaft der Plattform. Mit starker Kapitalausstattung, hochmoderner Analytik und einem langfristigen Innovationsanspruch wird RIQ Rückversicherungslösungen in den Bereichen Sach- und Haftpflicht-, Lebensversicherung sowie in spezialisierten Segmenten anbieten. Durch die Kombination von intelligenter Risikobewertung mit globalem Kapital will RIQ dazu beitragen, eine widerstands- und anpassungsfähigere Zukunft für die weltweite Rückversicherungsbranche zu gestalten. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website .



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News