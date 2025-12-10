Ethereum zeigt Stärke: Warum der Top-Altcoin jetzt bereit für eine 4.000-$-Rallye ist

Ethereum meldet sich nach einer intensiven Korrekturphase mit deutlichen bullischen Signalen zurück. Technische Breakouts, verstärkte institutionelle Nachfrage und ein zunehmend freundlicheres Marktumfeld sorgen dafür, dass ETH aktuell so gut positioniert ist wie lange nicht mehr. Immer mehr Analysten halten eine Bewegung zurück zur 4.000-Dollar-Region für realistisch - vorausgesetzt, die jüngste Dynamik setzt sich fort.

ETH gewinnt an Momentum - technische Struktur spricht für weitere Anstiege

Nach dem Rückfall von fast 50 % zwischen August und November hat Ethereum eine überzeugende Trendwende eingeleitet. Die Bullen durchbrachen mehrere wichtige Kursmarken, darunter 3.000 $, 3.100 $, 3.200 $ und inzwischen auch 3.300 $.

Innerhalb von 24 Stunden legte der ETH-Kurs um 7,5 % zu und kratzte zeitweise an der 3.400-Dollar-Linie. Damit steigt die Marktkapitalisierung wieder über 400 Milliarden Dollar, begleitet von einem Handelsvolumen von 33 Milliarden Dollar.

Besonders auffällig ist die Reversal-Struktur mit höheren Tiefs bei 2.750 $ und 2.950 $. Diese Formation deutet auf eine klare Trendwende hin. Mehrere Chartanalysten unterstützen diese Sichtweise. Sykodelic verweist auf einen Ausbruch aus dem vorangegangenen Abwärtstrend, während Michaël van de Poppe erwartet, dass ETH in der kommenden Wachstumsphase sogar Bitcoin outperformen könnte.

Gelingt es ETH, die Zone zwischen 3.300 und 3.400 Dollar nachhaltig in Support zu verwandeln, rückt das nächste Ziel bei 3.800 Dollar in den Fokus - ein entscheidender Widerstandsbereich vor einer möglichen Rallye zur 4.000-Dollar-Marke.

Institutionelle Nachfrage steigt - fundamentale Daten werden bullischer

Neben der charttechnischen Stärke befeuern makroökonomische und fundamentale Faktoren die positive Stimmung. Neue Daten von Santiment zeigen, dass sogenannte Wale und institutionelle Anleger innerhalb von drei Wochen über 934.000 ETH akkumuliert haben - im Wert von rund 3,15 Milliarden Dollar.

Gleichzeitig befindet sich der ETH-Supply auf zentralisierten Exchanges mit nur noch etwa 8,7 % auf dem niedrigsten Stand seit 2015. Ein sinkendes Angebot bei steigender Nachfrage schafft ideale Voraussetzungen für einen potenziellen Supply-Schock.

Analyst Ted Pillows betont, dass ein bestätigter Ausbruch über 3.400 Dollar den Weg in Richtung 3.800 Dollar ebnen und anschließend sogar die Rückkehr in Richtung 4.000 Dollar vorbereiten könnte - insbesondere dann, wenn Bitcoin parallel eine Rallye in Richtung 115.000 Dollar fortsetzt.

PepeNode: Virtuelles Mining als neue Investmentidee im Presale

Während Ethereum Stärke zeigt, rückt ein alternatives Projekt in den Fokus: PepeNode, ein neuartiges Meme-Krypto-Mining-Projekt, das Mining vollkommen virtualisiert und damit extrem zugänglich machen möchte.

Durch den Kauf des PEPENODE-Tokens können Nutzer ein virtuelles Mining-Rig aufbauen, upgraden und zusätzliche Rewards verdienen. Gamification-Elemente wie Leaderboards und ein Referral-System sollen langfristiges Engagement fördern.

Der Token befindet sich derzeit im Presale zu einem stark rabattierten Preis von 0,0011873 Dollar, bei einem bereits eingesammelten Volumen von über 2 Millionen Dollar. Zusätzlich können die Tokens mit über 500 % APY gestakt werden - ein zentraler Anreiz für frühe Investoren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.