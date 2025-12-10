US-SEC plant neue Krypto-Produkte: Reformen sollen bereits im Januar starten

Seit der Wiederwahl von Donald Trump spielt die Kryptoindustrie eine deutlich wichtigere Rolle in der US-Politik. Mit OFFICIAL TRUMP erschien Anfang 2025 die erste Kryptowährung der Welt, die offiziell von einem amtierenden US-Präsidenten unterstützt wurde. Im Sommer folgte mit dem GENIUS ACT die erste große Krypto-Regulierung der neuen Regierung. Doch laut SEC-Chef Paul Atkins steht der nächste Reformschub bereits bevor.

"Ihr habt noch nichts gesehen" - SEC kündigt weitere Krypto-Reformen für Januar an

Während des Blockchain Association Policy Summit in Washington kündigte Atkins an, dass die SEC bereits Ende Januar weitere regulatorische Schritte vorstellen wird. Im Zentrum steht die geplante "Innovation Exemption", ein zeitlich begrenzter Sonderrahmen, der es Krypto- und FinTech-Projekten erleichtern soll, am US-Markt zu operieren.

Zudem arbeitet die Behörde an einer neuen Klassifizierung digitaler Vermögenswerte. Ziel ist es, endlich klare Kriterien dafür zu schaffen, wann ein Token als Wertpapier gilt und wann nicht. Genau diese Frage sorgte unter Gary Gensler für massive Konflikte, insbesondere im Fall Ripple (XRP), der erst 2025 endgültig beigelegt wurde.

Atkins kündigte außerdem an, bestehende Gesetze zu modernisieren und neu zu strukturieren. Die aggressive Regulierungspolitik der Gensler-Ära soll endgültig der Vergangenheit angehören. Die Branche erwartet, dass diese Kurskorrektur mehr Rechtssicherheit schafft - mit positiven Effekten für Entwickler, Börsen und Investoren.

Bitcoin Hyper könnte von gelockerter Regulierung besonders profitieren

Von den Reformen dürften nicht nur etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder XRP profitieren, sondern auch junge Projekte wie Bitcoin Hyper, das aktuell zu den meistdiskutierten Layer-2-Initiativen gehört.

Bitcoin gilt zwar nach wie vor als Leitwährung, jedoch wird die Haupt-Blockchain häufig als technologisch limitiert kritisiert. Bitcoin Hyper setzt genau hier an: Auf Basis der Solana Virtual Machine (SVM) soll ein schnelleres und günstigeres Transaktionsnetzwerk entstehen, das zusätzlich Zugang zu DApps bietet und damit den Bereich Bitcoin stärkt.

Der Ansatz stößt im Markt bereits auf großes Interesse. Der Presale hat inzwischen über 29,27 Millionen US-Dollareingesammelt, bei einem aktuellen Tokenpreis von 0,013405 USD. Der native HYPER-Token übernimmt Governance-Funktionen, wird für günstige Gas Fees genutzt und ist bereits im Presale mit einer Staking-Rendite von 40 % APYverfügbar - bevor überhaupt ein Börsenlisting erfolgt.

