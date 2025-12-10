Datum der Anmeldung:
08.12.2025
Aktenzeichen:
B3-122/25
Unternehmen:
Al Ghurair-Gruppe, Dubai/VAE; Erwerb von Vermögensgegenständen der Treofan Germany GmbH & Co. KG, Neunkirchen (künftig: Polyopt GmbH, Saarbrücken);
Produktmärkte:
biaxial orientierte Polypropylenfolien (BOPP-Folien)
08.12.2025
Aktenzeichen:
B3-122/25
Unternehmen:
Al Ghurair-Gruppe, Dubai/VAE; Erwerb von Vermögensgegenständen der Treofan Germany GmbH & Co. KG, Neunkirchen (künftig: Polyopt GmbH, Saarbrücken);
Produktmärkte:
biaxial orientierte Polypropylenfolien (BOPP-Folien)
© 2025 Bundeskartellamt