Die PATRIZIA SE ("PATRIZIA") hat sich mit den Investoren ihres mit Abstand größten Flagship-Fonds, welcher mit einem Volumen von rund 5 Mrd. EUR in die Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG ("Dawonia") investiert ist, auf die Vertragsbedingungen für eine langfristige Verlängerung des seit 2013 bestehenden Investment Management-Mandats geeinigt. Das Mandat wurde bis zum Jahresende 2030 verlängert mit der Möglichkeit weiterer Verlängerungen.
Im Rahmen der Mandatsverlängerung wurde PATRIZIA das Recht eingeräumt, ab 2026 einen Teil der Exit-Carry-Berechtigung zu realisieren und entsprechende Zahlungen in Höhe von rund 49 Mio. EUR vor Steuern pro Jahr bis zum Jahr 2029 sowie bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die Möglichkeit, eine weitere Zahlung in derselben Höhe im Jahr 2031 zu erhalten. Diese Abrechnung eines Teils der Exit-Carry Berechtigung wird die Finanzlage der PATRIZIA über mehrere Jahre positiv beeinflussen. Die verbleibende Exit Carry-Berechtigung wird bei einem tatsächlichen Exit des Dawonia Investments realisiert.
Kontakt:
Dr. Janina Rochell
Director Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1229
Mobile: +49 151 64085881
investor.relations@patrizia.ag
Ende der Insiderinformation
