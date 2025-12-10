DJ MÄRKTE USA/Börsianer halten die Füße still

DOW JONES--Wie zu erwarten, tut sich im Frühhandel am Mittwoch an der Wall Street wenig. Auch im unmittelbaren Vorfeld der Zinsentscheidung um 20.00 Uhr MEZ halten die meisten Akteure die Füße still und warten ab. Dass die Notenbank die Zinsen um weitere 25 Basispunkte senken wird, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent am Zinsterminmarkt bereits eingepreist. Der Zinsschritt selbst dürfte somit kaum für Bewegung sorgen, wenn er denn so kommt.

Im Fokus haben die Märkte daher den Ausblick der Währungshüter. Und hier gehen die Meinungen auseinander, wobei sich zuletzt die Stimmen derer mehrten, die zunächst mit einer Pause im Senkungszyklus rechnen. "Wir erwarten, dass dies eine falkenhafte Zinssenkung sein wird, wobei die Fed wahrscheinlich signalisieren wird, dass weitere Senkungen kurzfristig unwahrscheinlich sind", sagt Chefmarktstratege Chris Brigati von SWBC. Erschwert wird der Fed ihre Aufgabe dadurch, dass ihr zuletzt als Folge des Shutdowns aktuelle Daten fehlten und die Inflation beharrlich hoch ist. Vom Arbeitsmarkt kamen jüngst derweil durchwachsene Signale.

Der Dow-Jones-Index liegt minimal höher bei 47.587 Punkten. Der S&P-500 bewegt sich ebenfalls kaum und die technolgielastigen Nasdaq-Indizes, die insgesamt als zinsreagibler gelten, kommen um bis zu 0,3 Prozent zurück.

Am Anleihemarkt verharrt die Zehnjahresrendite bei 4,19 Prozent. Sie bewegt sich damit auf dem höchsten Niveau seit Anfang September. Beim Dollar tut sich wenig, der Euro kostet wenig verändert 1,1636 Dollar. Der Goldpreis kommt nach dem moderaten Plus am Vortag wieder um 0,4 Prozent zurück auf 4.192 Dollar je Feinunze.

Die Ölpreise geben weiter nach, aktuell um gut ein halbes Prozent. Hier könnten die wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten für einen Impuls sorgen, während weiter die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beobachtet werden, weil sie relevant sind für die westlichen Sanktionen gegen die russische Ölindustrie.

Unter den Einzelaktien schießen GE Vernova um 14,1 Prozent nach oben. Der Hersteller von Energieanlagen hat seinen Ausblick erhöht und schüttet mehr aus.

Eli Lilly zeigen sich wenig bewegt, die Aktie gibt um 0,2 Prozent nach. Der Pharmariese soll Berichten zufolge ein Gebot für das französische Biotechnologieunternehmen Abivax in Erwägung ziehen, dessen Aktie in Paris um fast 9 Prozent anzieht.

Palantir Technologies gewinnen 1,2 Prozent, nachdem das Softwareunternehmen einen wichtigen Auftrag der US-Marine eingefahren hat. Die Restaurantkette Cracker Barrel Old Country Store hat enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt, der Kurs gibt 5,0 Prozent nach.

Echostar verteuern sich um 5,5 Prozent und profitieren weiter von der Spekulation, dass das Raumfahrttechnikunternehmen SpaceX von Großunternehmer Elon Musk 2026 an die Börse gehen könnte. Echostar hält Anteile an dem Unternehmen.

Nach gesunkenen Umsätzen im dritten Quartal büßt das Papier des Videospielehändlers Gamestop 4,7 Prozent ein. Aerovironment sinken um 9,0 Prozent. Der Experte für Luftfahrttechnik hat schwache Zweitquartalszahlen vorgelegt und die Prognose gesenkt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 47.587,26 +0,1% 26,97 +11,8% S&P-500 6.840,68 +0,0% 0,17 +16,3% NASDAQ Comp 23.530,38 -0,2% -46,11 +22,1% NASDAQ 100 25.602,91 -0,3% -65,78 +22,2% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 19:30 % YTD EUR/USD 1,1643 +0,1% 1,1627 1,1623 +12,3% EUR/JPY 182,17 -0,1% 182,35 182,38 +12,0% EUR/CHF 0,9348 -0,3% 0,9375 0,9374 -0,1% EUR/GBP 0,8733 -0,1% 0,8741 0,8739 +5,6% USD/JPY 156,46 -0,2% 156,84 156,92 -0,3% GBP/USD 1,3332 +0,2% 1,3300 1,3300 +6,3% USD/CNY 7,0755 +0,0% 7,0740 7,0751 -1,9% USD/CNH 7,0633 +0,0% 7,0629 7,0618 -3,7% AUS/USD 0,6639 -0,1% 0,6643 0,6636 +7,3% Bitcoin/USD 91.696,60 -1,3% 92.885,50 94.013,90 -1,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,90 58,25 -0,6% -0,35 -18,8% Brent/ICE 61,56 61,94 -0,6% -0,38 -17,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.200,85 4.208,43 -0,2% -7,58 +60,2% Silber 60,73 60,68 +0,1% 0,06 +110,3% Platin 1.416,78 1.458,14 -2,8% -41,36 +66,5% Kupfer 5,29 5,24 +1,0% 0,05 +28,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 10:11 ET (15:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.