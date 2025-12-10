Der chinesische E-Lkw-Hersteller SuperPanther hat eine strategische Partnerschaft mit dem deutsch-chinesischen Ladespezialisten ELMI Power geschlossen. Ziel der Kooperation ist es, künftigen Beschaffern von SuperPanther-Lkw eine passende Ladeinfrastruktur zu bieten. Die ersten gemeinsamen Pilotprojekte in Europa kündigen beide Seiten für 2026 an. SuperPanther will die Ladesysteme zunächst in sein E-Trucking-Ökosystem integrieren und dann über ELMI ...

