Der chinesische E-Lkw-Hersteller SuperPanther hat eine strategische Partnerschaft mit dem deutsch-chinesischen Ladespezialisten ELMI Power geschlossen. Ziel der Kooperation ist es, künftigen Beschaffern von SuperPanther-Lkw eine passende Ladeinfrastruktur zu bieten. Die ersten gemeinsamen Pilotprojekte in Europa kündigen beide Seiten für 2026 an. SuperPanther will die Ladesysteme zunächst in sein E-Trucking-Ökosystem integrieren und dann über ELMI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net