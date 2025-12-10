The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.12.2025
Die folgenden Instrumenteauf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2025
ISIN Name
IE00BQQPV184 State Street Global Advisors Europe Ltd.
IE00BYTH5263 State Street Global Advisors Europe Ltd.
IE00BYTH5370 State Street Global Advisors Europe Ltd.
IE00BYTH5487 State Street Global Advisors Europe Ltd.
