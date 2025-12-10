EQS-News: MINISO / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

MINISO eröffnet Deutschlands größtes Geschäft in der belebten Flinger Straße in Düsseldorf



10.12.2025 / 17:05 CET/CEST

DÜSSELDORF, Deutschland, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 5. Dezember 2025 eröffnete MINISO seine neueste Filiale in der Flinger Straße 27 in Düsseldorf und damit seinen bislang größten Einzelhandelsstandort in Deutschland. Die Eröffnung des neuen Ladens erfüllt nicht nur die Erwartungen der lokalen Käufer, sondern stärkt auch die wachsende Präsenz von MINISO auf dem europäischen Markt. Als Ladenlokal, das rund um immersive IP-Themenwelten aufgebaut ist, bietet der Düsseldorfer Store der Stadt pünktlich zur Weihnachtszeit ein neues, spannendes Einkaufserlebnis. Der neue MINISO-Store befindet sich in der historischen und stark frequentierten Flinger Straße in Düsseldorf, im Zentrum eines der belebtesten Einkaufsviertel der Stadt, umgeben von führenden Mode- und Lifestyle-Marken. Die erstklassige Lage stärkt die wachsende Präsenz von MINISO in Deutschland und sorgt gleichzeitig für eine hohe tägliche Kundenfrequenz. Auf einer Fläche von über 500 Quadratmetern bietet die Filiale ein helles, verspieltes Design mit immersiven IP-Themenbereichen, darunter eine 2 Meter hohe Stitch-Figur, eine Blind-Box-Wand und Co-Branding-Displays, die Besuchern jeden Alters ein lebendiges, entdeckungsreiches Einkaufserlebnis bieten. Die neue Filiale führt rund 3.000 Artikel, darunter Vinyl-Plüschtiere, Blind Boxes und eine große Auswahl an kreativen Lifestyle-Produkten. Mit einem der verspieltesten Sortimente an Vinyl-Plüsch-Schlüsselanhängern von MINISO hat sich der Laden schnell zu einem kleinen "Schlüsselanhänger-Plüsch-Himmel" für Fans entwickelt, die ihre Favoriten auswählen möchten. Zu den Highlights gehört die neue Kollektion von MINISO zum Thema "Zootopia", die zeitgleich mit der Begeisterung für den neuen Film auf den Markt gebracht wurde. Entzückende Vinyl-Plüschtiere, Blind Boxes und Accessoires gehörten am Eröffnungstag schnell zu den am schnellsten verkauften Artikeln. Die Hello Kitty & Friends Capybara-Kollektion war ebenfalls ein Highlight und feierte ihr Debüt in Deutschland. Mit ihrem niedlichen Design und ihrem charmanten Aussehen war sie bei den Käufern sehr beliebt. Der Store vereint außerdem beliebte IPs wie Hello Kitty & Friends Original, Stitch Gen Z und One Piece und bietet damit eine vielfältigere und verspieltere Produktpalette. Die Verbraucher können verschiedene IP-Kollektionen frei erkunden und dabei eine Vielzahl von Charakteren und kreativen Stilen entdecken. Am Eröffnungstag fand im Laden eine feierliche Zeremonie statt, bei der eine Reihe interaktiver Aktivitäten vorgestellt wurden, darunter ein Glücksrad und eine DJ-Performance, die eine große Menschenmenge anzog, die gerne daran teilnehmen wollte. Die lebhafte Atmosphäre und das starke Engagement in den sozialen Medien machten den Laden schnell zu einem beliebten neuen Ort für Fotos und Social-Media-Momente in Düsseldorf. Da IP-gesteuerter und erlebnisorientierter Einzelhandel weltweit weiter an Dynamik gewinnt, baut MINISO seine Präsenz in Europa rasch aus. In Deutschland hat die Marke seit der Eröffnung ihres ersten IP-Kollektionsladens in Essen 2024 ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. MINISO ist mittlerweile in wichtigen Städten wie München, Hannover und Düsseldorf vertreten, darunter auch an einem stark frequentierten Standort im Westfield Centro in Oberhausen - dem größten Einkaufszentrum des Landes und einem wichtigen kommerziellen Wahrzeichen. Mit weiteren bestätigten Eröffnungen in Aussicht ist MINISO bereit, den Verbrauchern in ganz Deutschland und darüber hinaus noch mehr frische Energie, beliebte IP-geführte Produkte und ansprechende Einzelhandelserlebnisse zu bieten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841276/MINISO_opened_its_newest_store_at_Flinger_Stra_e_27.jpg

