Wissenschaftler:innen der Universität Southampton haben Forschungsarbeiten der vergangenen 20 Jahre ausgewertet. Das Ergebnis: Soziale Netzwerke können verbinden - wenn Nutzer:innen authentisch auftreten. In der öffentlichen Debatte dominieren derzeit die Risiken digitaler Plattformen. So wird Social Media beispielsweise häufig als Ursache für psychische Belastungen und gesellschaftliche Konflikte beschrieben. Aber ist dieses Bild wirklich zutreffend? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n