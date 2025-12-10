Wer einen Windows-PC verwendet, kennt den sogenannten "Affengriff". Bill Gates nannte die gleichzeitig zu drückende Kombination aus den drei Tasten Strg + Alt + Entf rückblickend einen Fehler. Warum? Als der IBM-Ingenieur Dave Bradley als Teil der "Original 12" den Ur-PC (IBM PC 5150) mitentwickelte, ahnte er nicht, dass er nebenbei eine ikonische Tastenkombination erfinden würde. Der sogenannte "Affengriff" (Strg + Alt + Entf/Ctrl + Alt + Del) diente ...

