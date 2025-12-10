Die Aktie von PepsiCo steht vor einer möglichen Neubewertung. In einem aktuellen Analystenbericht hat die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr "Buy"-Rating für den Getränke- und Snack-Giganten bekräftigt.Goldman Sachs sieht den Snack-Riesen PepsiCo gut gerüstet, um in das Jahr 2026 von einer stärkeren Position aus zu starten. Die Analysten heben das starke Markenportfolio, die robuste Innovationspipeline, die effektiven "Revenue Growth Management"-Fähigkeiten und das überlegene eigene Vertriebsnetz hervor. Trotz gewisser kurzfristiger Herausforderungen trauen die Experten dem Unternehmen ein nachhaltiges jährliches organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich über das …

