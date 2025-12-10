Das Unabhängigkeitsurteil des OLG Dresden sorgt für Bedenken in der Maklerbranche. Doch wie schätzen diese die Situation selbst ein? Welche Auswirkungen auf ihr Unternehmen erwarten sie? Und betrachten sie das Urteil überhaupt als gerechtfertigt? Die AssCompact Studien haben in einer Umfrage bei den Maklern nachgefragt. Unabhängigkeit ... Ein wichtiger Begriff in der Maklerbranche. Denn er stellte lange Zeit das größte Differenzierungsmerkmal des Versicherungsmaklers im Vergleich zum Versicherungsvertreter ...

