WoT Kompakt: WoT Kompakt 2025: Ihr Einstieg in den professionellen Optionshandel

Anzeige / Werbung
Das große Online-Event am 12. Dezember - exklusiv mit Fokus Optionen Nach erfolgreichen Sessions zu Daytrading und Dividenden-Investing geht die WoT Kompakt in die nächste Runde.
Dieses Jahr dreht sich alles um ein Thema, das immer mehr Privatanleger für sich entdecken: Optionen strategisch einsetzen, um das eigene Portfolio zu erweitern und systematisch zu managen.
?? WoT Kompakt 2025 - Das erwartet Sie
Ein Tag. Komprimiertes Fachwissen. Direkt umsetzbare Strategien.
?? Kompakte Vorträge & Live-Sessions
Praxisnah und ohne unnötige Theorie: Die Speaker zeigen, wie Optionen funktionieren, wie man sie sinnvoll einsetzt und welche Strategien sich in der Praxis bewährt haben.
?? Für Einsteiger & Fortgeschrittene geeignet
Vom Basiswissen zu Derivaten bis hin zu erprobten Konzepten wie
- Stillhalter-Strategien
- "Wheel"-Ansatz
- strukturierten Income-Strategien
Alles verständlich erklärt - unabhängig davon, ob Sie erste Schritte machen oder bereits Handelserfahrung mitbringen.
?? Markt-Experten aus erster Hand
Professionelle Referenten aus Banken, Brokern, Derivatehäusern und institutionellen Bereichen teilen reale Marktpraxis statt grauer Theorie.
?? Konkrete Anleitung zur Umsetzung
Wie Sie Optionen in Ihrem Depot strukturiert einsetzen, Risiken managen und Strategien kombinieren - klar, nachvollziehbar, anwenderorientiert.
?? Besonders interessant für Smartbroker-Nutzer
Smartbroker+ bietet bereits heute eine breite Palette handelbarer Wertpapierklassen - darunter Aktien, ETFs und Derivate. Damit ist die Plattform bestens vorbereitet für Anleger, die Optionen systematisch integrieren wollen.
WoT Kompakt liefert dazu das passende Know-how:
gut erklärt, praxisnah und direkt übertragbar auf Ihr bestehendes Depot.
? So einfach nehmen Sie teil
- Kostenfrei anmelden - die Teilnahme am Event ist kostenlos.
- Live oder flexibel on-demand ansehen - von Zuhause oder unterwegs.
- Strategien kennenlernen und anwenden - Schritt für Schritt, mit Expertenbegleitung.
- Mit Plan handeln - zielgerichtet, risikobewusst und fundiert.
?? Jetzt Platz sichern
Wer Optionen als zusätzliche Chance im Portfolio nutzen möchte, findet bei WoT Kompakt den idealen Einstieg: fundiert, strukturiert und mit echter Marktpraxis.
Optionen. Lernen. Anwenden. Wachsen.
?
Enthaltene Werte: DE0008469008
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)