EQS-News: China International Publishing Center (CIPC) / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

Der chinesische Pavillon auf der COP30 ist Gastgeber einer Nebenveranstaltung des Erhai-Forums, die den globalen Dialog über die ökologische Zivilisation beleuchtet



10.12.2025 / 17:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BELÉM, Brasilien, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der chinesische Pavillon auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP30) veranstaltete am 14. November eine Nebenveranstaltung des Erhai-Forums zur globalen ökologischen Zivilisation, an der fast 100 Teilnehmer aus der ganzen Welt teilnahmen. Die Tagung bot eine Plattform für den internationalen Dialog über Konzepte für ökologische Governance und nachhaltige Entwicklung. Zu den Teilnehmern gehörten Yan Shidong, Direktor des Zentrums für Umwelterziehung und -kommunikation im chinesischen Ministerium für Ökologie und Umwelt; Yang Zeliang, stellvertretender Gouverneur der autonomen Präfektur Dali Bai; Zhang Yong, Parteisekretär und Vorsitzender von SPIC Integrated Smart Energy Co, Ltd; Dong Yan, stellvertretender Generaldirektor des China International Publishing Center (CIPC), das zur China International Communications Group (CICG) gehört; Nelmara Arbex, ESG-Leiterin für KPMG Brazil & KPMG Americas; und Zhan Liang, Geschäftsführer von SUS International, Shanghai SUS Environment Co., Ltd. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Ermittlung von Bereichen, in denen eine Zusammenarbeit möglich ist, um die internationale Umweltpolitik zu beeinflussen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch das Projekt "Listening to a Breathing Earth" (Der atmenden Erde lauschen) vorgestellt, eine Sammlung natürlicher Klänge, begleitet von einer kuratierten Foto- und Videoausstellung, die den ökologischen und kulturellen Reichtum der chinesischen Provinz Yunnan präsentiert. Durch visuelle Präsentationen und Ausstellungen vor Ort mit interaktiven Elementen wurden auf dem Forum die laufenden Arbeiten Chinas im Bereich des Umweltschutzes hervorgehoben und praktische Erkenntnisse mit einem internationalen Publikum geteilt. Die Veranstaltung wurde vom CIPC und der Volksregierung der autonomen Präfektur Dali Bai unter der Leitung des CICG und des Informationsbüros der Volksregierung der Provinz Yunnan organisiert und spiegelt die Rolle des multilateralen Austauschs als Beitrag zum ökologischen Fortschritt wider. Für die Zukunft plant die CICG, das Erhai-Forum auch weiterhin als wichtige Plattform für das Engagement bei künftigen UN-Klimakonferenzen zu nutzen, um Stakeholder aus aller Welt zusammenzubringen und globale Initiativen zur Umweltpolitik zu unterstützen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841363/1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-chinesische-pavillon-auf-der-cop30-ist-gastgeber-einer-nebenveranstaltung-des-erhai-forums-die-den-globalen-dialog-uber-die-okologische-zivilisation-beleuchtet-302638187.html



10.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News