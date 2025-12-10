Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwochabend gingen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf Nummer sicher. Positiv abheben konnten sich Siemens Energy, Sartorius und Delivery Hero. Bei anderen Papieren ging es indes abwärts. Morgen dürften die Auswirkungen der Notenbank-Sitzung für mehr Bewegung sorgen.Der DAX schloss unverändert auf 24.130,14 Punkte, hat allerdings seit dem jüngsten Tief im November bei unter 23.000 Zählern kontinuierlich zugelegt. Inzwischen summiert sich das Erholungsplus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
