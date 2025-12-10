Neuer Benchmark setzt ersten wissenschaftlich fundierten Qualitätsstandard für KI-Ozeanmodelle und ermöglicht den operativen Einsatz von GLONET

Auf der NeurIPS 2025, einer der weltweit führenden KI-Konferenzen, stellte Mercator Ocean OceanBench vor, den ersten offenen Benchmark zur Bewertung von KI-Ozeanvorhersagemodellen. Dieser Meilenstein folgt auf die Veröffentlichung des KI-Modells GLONET von Mercator Ocean im September. Zusammen stellen OceanBench und GLONET einen entscheidenden Schritt zur Integration künstlicher Intelligenz in die operative Ozeanvorhersage dar und stärken die Führungsrolle Europas bei vertrauenswürdigen, KI-gestützten Vorhersagen auf globaler Ebene.

OceanBench, evaluating AI Ocean Forecasts

OceanBench wurde von Anass El Aouni, Ozeanograph und Forscher im Bereich maschinelles Lernen (ML), und Quentin Gaudel, ML-Systemarchitekt, vorgestellt und legt einen einheitlichen Standard für die Bewertung von KI-Modellen anhand grundlegender Ozeandynamiken fest. GLONET ist das erste Vorhersagesystem, das durch OceanBench für den operativen Einsatz validiert wurde.

Anass El Aouni : "OceanBench bietet einen transparenten Standard zur Bewertung KI-gestützter Ozeanvorhersagen. Durch den Vergleich künstlicher Intelligenz mit physikalischen Modellen können wir Stärken hervorheben, Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und die Entwicklung zuverlässigerer Vorhersageinstrumente vorantreiben. Es gibt kein einziges "bestes" Modell, aber der Benchmark gewährleistet faire, wissenschaftlich fundierte Vergleiche und hilft Anwendern, die für jede Anwendung am besten geeignete Lösung auszuwählen.

Quentin Gaudel: "Künstliche Intelligenz verändert die Geschwindigkeit und den Umfang von Ozeanvorhersagen, aber Vertrauen erfordert eine sorgfältige Validierung. OceanBench ermöglicht es der Community, die Leistung rigoros zu messen und gleichzeitig die KI-Modelle in der Ozeanphysik zu verankern. In Kombination mit physikalisch basierten Systemen kann KI Vorhersagen beschleunigen und den Zugang zu Ozeaninformationen erweitern. Dies ist entscheidend für die Weiterentwicklung der operativen Vorhersagen und die Unterstützung der Vision eines digitalen Zwillingsozeans in Europa. "

Ein neuer Standard für KI-Ozeanvorhersagen

Während KI die Wettervorhersagen revolutioniert hat, war ihr operativer Einsatz bei Ozeanvorhersagen aufgrund fehlender gemeinsamer Standards für Qualität, Validierung und physikalischen Realismus bisher begrenzt. OceanBench schließt diese Lücke durch die Bereitstellung von:

Offenen Daten und Open-Source-Tools für reproduzierbare Bewertungen,

Drei Bewertungsspuren: Modell-zu-Reanalyse, Modell-zu-Analyse, Modell-zu-Beobachtungen,

Physikalischen Diagnosen, die Vorhersagen anhand bekannter Ozeandynamiken überprüfen.

Die erste Benchmark-Runde umfasst vier globale Vorhersagesysteme: das hochauflösende physikbasierte GLO12 und drei ML-Ozeanemulatoren GLONET, XiHe und Wenhai. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass KI-Modelle in vielen Bereichen schnelle und genaue Vorhersagen liefern, aber hochauflösende physikbasierte Systeme bleiben für die Erfassung feinmaschiger und hochfrequenter Ozeanprozesse unverzichtbar. Dieser kombinierte Ansatz ist der Schlüssel zum Aufbau zuverlässiger, operativer Lösungen.

GLONET, das neue globale KI-Vorhersagesystem von Mercator Ocean

GLONET wurde im September 2025 veröffentlicht und ist nach vollständiger Validierung durch OceanBench bereit für den operativen Einsatz.Zu seinen wichtigsten Merkmalen gehören:

Tägliche 10-Tage-Vorhersagen für die ganze Welt, die innerhalb von Sekunden erstellt werden,

- Vorhersagevariablen wie Höhe der Meeresoberfläche, Temperatur, Salzgehalt und Strömungen in 21 Tiefenstufen,

- Trainiert auf der GLORYS12-Reanalyse von Mercator Ocean, um physikalische Konsistenz zu gewährleisten.

Marie Drevillon, Leiterin des operativen Geschäfts bei Mercator Ocean und Mitautorin von OceanBench: "Mit der Validierung von GLONET durch OceanBench wird KI Teil unseres operativen Prognose-Toolkits. Diese Funktionen ermöglichen schnellere Simulationen, einen breiteren Zugang zu Meeresinformationen und letztlich eine robustere, wissenschaftlich fundierte Entscheidungsunterstützung."

Unterstützung der digitalen Meeresvision Europas

Die Einführung von OceanBench und der Einsatz von GLONET sind wichtige Schritte auf dem Weg zu Europas Vision eines digitalen Zwillingsmeeres, das schnelle, zuverlässige und physikalisch robuste Vorhersagen liefern kann. Durch die Etablierung eines gemeinschaftlich entwickelten Standards für die KI-Bewertung stärkt OceanBench die Führungsrolle Europas im Bereich der vertrauenswürdigen, operativen KI-Meereswissenschaft.

Durch den Übergang zu einer zwischenstaatlichen Organisation (IGO), die ihre Mitgliedstaaten vertritt, fördert Mercator Ocean langfristige gemeinsame Maßnahmen Europas zur Unterstützung dieser gemeinsamen Vision eines digitalen Ozeans.

Ressourcen

OceanBench-Artikel (NeurIPS 2025): NeurIPS Poster OceanBench: A Benchmark for Data-Driven Global Ocean Forecasting systems

(NeurIPS 2025): NeurIPS Poster OceanBench: A Benchmark for Data-Driven Global Ocean Forecasting systems OceanBench-Benchmark : https://oceanbench.lab.dive.edito.eu/

: https://oceanbench.lab.dive.edito.eu/ GLONET: GLONET: Mercator's End-to-End Neural Global Ocean Forecasting System El Aouni 2025 Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation Wiley Online Library

Über OceanBench V1.0

"OceanBench: A Benchmark for Data-Driven Global Ocean Forecasting Systems": veröffentlicht und vorgestellt auf der NeurIPS 2025. Zu den Autoren gehören Anass El Aouni, Quentin Gaudel, Juan Emmanuel Johnson, Charly Regnier, Julien Le Sommer, Simon van Gennip, Ronan Fablet, Marie Drevillon, Yann Drillet und Pierre-Yves Le Traon. OceanBench wird von Mercator Ocean International in Zusammenarbeit mit folgenden Partnern umgesetzt: Programme prioritaire de recherche Océan Climat, IMT Atlantique, Université de Grenoble Alpes, IGEO Institute de Geociencias

Über Mercator Ocean

Mercator Ocean International ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Ozeanographie und Ozeanvorhersage. Seit 2014 betreibt das Unternehmen im Auftrag der Europäischen Kommission den Copernicus Marine Service und stellt weltweit kostenlose, zuverlässige Meeresdaten und -vorhersagen zur Verfügung. Die Organisation entwickelt fortschrittliche digitale Ozeansysteme und leitet die europäische Initiative "Digital Twin Ocean", die die Entscheidungsfindung im Bereich Ozeane mit vorausschauenden, wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen unterstützt. Mercator Ocean entwickelt sich derzeit zu einer neuen zwischenstaatlichen Organisation (IGO) und verstärkt die Zusammenarbeit in Europa und weltweit, um digitale Ozeansysteme für einen nachhaltigen Ozean voranzubringen. www.mercator-ocean.eu

