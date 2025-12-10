© Foto: Socrates Baltagiannis - dpa

Griechenland hat sich zu einer wachsenden Wirtschaftsmacht in Europa entwickelt. Mit einer beeindruckenden Schuldenreduzierung und einer stabilen Finanzlandschaft steht das Land vor einem vielversprechenden Jahrzehnt.Griechenland, das lange als das Sorgenkind der Eurozone galt, hat in den letzten Jahren markante Fortschritte erzielt. Vom höchsten Schuldenberg in Europa hat sich das Land von einem Leistungsbilanzdefizit zu einer der stabilsten Volkswirtschaften der Region entwickelt. Jetzt, 15 Jahre nach der Eurokrise, sieht Griechenland die Früchte harter Sparmaßnahmen und tiefgreifender Reformen. Ein zentrales Symbol für Griechenlands Erholung ist die schnelle Reduktion seiner …