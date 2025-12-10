Zum 01.01.2026 wechselt Marcel Neumann, bisher beim auf Oldtimer spezialisierten Assekuradeur OCC, in den Maklervertrieb des Provinzial Konzerns. Stephan Lintzen verabschiedet sich im September 2026 in den Ruhestand. Marcel Neumann, aktuell noch Chief Sales und Chief Product Officer bei OCC Assekuradeur, hat auf seinem LinkedIn-Profil seinen Wechsel in den Maklervertrieb des Provinzial Konzerns verkündet. Ab dem 01.01.2026 bekleidet er dort das Amt des Bereichsleiters im Komposit-Ressort, wie der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact