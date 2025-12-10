© Foto: Marijan Murat - picture alliance/dpa

IBM rüstet sich für das Quantenzeitalter. Neue Systeme, milliardenschwere Forschung und große Pläne könnten den Tech-Veteranen an die Spitze einer ganzen Industrie bringen.IBM könnte erneut die Spitze der Computerwelt erklimmen. Mit seinem fortschrittlichsten System, dem Quantum System Two, arbeitet der Konzern an Computern, die auf den Gesetzen der Quantenmechanik basieren. Diese Technologie ermöglicht, große Datenmengen extrem schnell zu verarbeiten, chemische Prozesse zu simulieren und komplexe mathematische Probleme zu lösen. In Japan wird das System bereits genutzt, um die elektronische Struktur natürlicher chemischer Verbindungen zu modellieren - ein klarer Vorteil für die …