Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Verbindungen zwischen Darm und Gehirn bei neurologischen Erkrankungen zu untersuchen

Die Baszucki Group kündigte heute ihr verstärktes Engagement für die wegweisende Cleveland Clinic Brain Study an. Im Rahmen dieser ehrgeizigen Langzeitstudie, die 2022 ins Leben gerufen wurde, werden gesunde Personen über einen Zeitraum von 20 Jahren beobachtet, um frühe Krankheitsmarker und therapeutische Angriffspunkte zu identifizieren, die zur Prävention und letztendlichen Heilung neurologischer Erkrankungen erforderlich sind. Die Zusage der Baszucki Group bringt die Spendenbeiträge für die Studie auf insgesamt auf 450.000 US-Dollar. Angekündigt wurde die Zusage auf dem jährlichen Summer Festival Rodeo von Keep Memory Alive auf der Shakespeare Ranch in Glenbrook, Nevada, ein Event zugunsten des Lou Ruvo Center for Brain Health, das von Larry and Camille Ruvo, Mitbegründer von Keep Memory Alive, ausgerichtet wurde.

Dank der Unterstützung der Baszucki Group konnte der Umfang der Cleveland Clinic Brain Study um Biomarker aus Stuhlproben erweitert werden eine wichtige Untersuchung, die Aufschluss über die Beziehung zwischen Darm und Gehirn und darüber geben könnte, wie diese Verbindung das Krankheitsrisiko beeinflusst. Forscher können mit diesen Daten den Zusammenhang zwischen Stoffwechselgesundheit und Gehirnfunktion untersuchen, einem Schwerpunktbereich der Baszucki Group.

Obwohl neurologische Erkrankungen weltweit jeden sechsten Menschen betreffen, besteht weiterhin eine kritische Wissenslücke. Weder Forscher noch Ärzte konnten bislang die Faktoren identifizieren, die bestimmen, warum manche Menschen anfällig für diese Krankheiten sind, während andere davon verschont bleiben.

Die leitenden Prüfärzte Andre Machado MD, PhD, Vorsitzender des Neurological Institute und des Charles and Christine Carroll Family Endowed Chair in Functional Neurosurgery an der Cleveland Clinic und Imad Najm MD, Direktor des Epilepsy Center an der Cleveland Clinic, versuchen diese Lücke zu schließen, indem sie Zehntausende gesunde Teilnehmer engagieren und Biomarker im gesamten Körper über zwei Jahrzehnte hinweg verfolgen. Durch die Nutzung umfangreicher, mehrjähriger Daten bietet diese Studie ein wesentlich höheres Potenzial, Warnhinweise für die frühesten Anzeichen von Hirnerkrankungen festzulegen.

"Diese Studie wird eine enorme Datenmenge generieren, die es uns ermöglicht, bisher verborgene 'Krankheitsfingerabdrücke' aufzudecken", sagte Dr. Machado. "Die Forschung ist insofern einzigartig, als sie bisher noch nie untersuchte Bewertungen umfasst. Die neuen Erkenntnisse könnten den Weg für bessere Diagnosen und präventive Behandlungen in der Zukunft ebnen."

"Durch die Einbeziehung dieser zusätzlichen Untersuchungen trägt die Hirnstudie wesentlich dazu bei, das Gehirn im Kontext des gesamten Körpers zu verstehen", sagte Jan Ellison Baszucki, Mitbegründerin und President der Baszucki Group. "Dieser breite, ganzheitliche Ansatz der Datenerhebung ist entscheidend, da er die Chancen maximiert, die zugrunde liegenden Faktoren neurologischer Funktionsstörungen aufzudecken und potenzielle Behandlungsoptionen zu identifizieren."

Bis jetzt hat diese erstmalige Langzeitstudie mehr als 4.300 erwachsene Freiwillige ohne bekannte neurologische Erkrankungen aufgenommen. Sie unterziehen sich regelmäßigen umfassenden Untersuchungen, die darauf ausgelegt sind, Biomarker und Ursachen neurologischer Störungen zu erkennen, noch bevor Symptome auftreten. Die Teilnehmenden kommen aus nahezu allen US-Bundesstaaten und haben große Begeisterung gezeigt, sich an dieser Forschung zu beteiligen.

Weitere Informationen zu der Studie und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Website der Studie.

Über die Baszucki Group

Die 2021 vom Roblox-Gründer und Chief Executive Officer David Baszucki und der Bestsellerautorin Jan Ellison Baszucki gegründete Baszucki Group nutzt private Spenden, Impact Investing, Lobbyarbeit, Storytelling und Community Building, um grundlegende Veränderungen voranzutreiben. Ein Hauptziel der Baszucki Group ist es, die Ergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit zu verbessern, indem sie Initiativen an der Schnittstelle von Stoffwechsel, Psychiatrie und Neurowissenschaften unterstützt. Wenn Sie mehr über metabolische Ansätze für psychische Störungen und Gehirn-Fitness, einschließlich der ketogenen Therapie, erfahren möchten, besuchen Sie Metabolic Mind, eine gemeinnützige Initiative der Baszucki Group.

