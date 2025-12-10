Exxon Mobil: Dividenden-Aristokrat vor dem Ausbruch?

Chart-Showdown an der 120-USD-Mauer!

Rückblick

Exxon meldete im letzten Quartal Rekordfördermengen, insbesondere in den Schlüsselregionen Guyana und dem Permian-Becken. Der Chart zeigt eine horizontale Widerstandslinie bei ungefähr 120 USD. Diese Marke hat in den letzten Monaten mehrmals als Obergrenze gewirkt.

Exxon Mobil-Aktie: Chart vom 10.12.2025, Kürzel: XOM, Kurs: 119.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein erfolgreicher Ausbruch über die Marke von 120 USD, bestätigt durch überdurchschnittliches Volumen, würde ein starkes Kaufsignal darstellen und neues Aufwärtspotenzial freisetzen.

Mögliches bärisches Szenario

Der Kern des bullischen Setups ist der Widerstand bei $120. Das bärische Szenario tritt genau dann ein, wenn der erwartete Ausbruch scheitert und sich eine Kursumkehr manifestiert. Die erste Alarmstufe wäre der kurzfristige Support im Bereich der 20-Tagelinie.

Meinung

Der 60 Mrd. US-Dollar schwere Kauf von Pioneer Natural Resources sichert Exxon zusätzliche Kapazitäten im Permischen Becken und unterstreicht die Wachstumsstrategie im Kerngeschäft. Exxon hat kürzlich seine Gewinn- und Cashflow-Prognosen bis 2030 erhöht, wobei ein Wachstum auf 5,5 Mio. Barrel/Tag erwartet wird. Dies signalisiert dem Markt eine starke operative Zuversicht. Der Dividenden-Aristokrat hat die Dividende 43 Jahre in Folge gesteigert. Dies macht die Aktie für einkommensorientierte Anleger attraktiv.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 498.68 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.69 Mrd. USD

Meine Meinung zu Exxon Mobil ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 10.12.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in XOM hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.