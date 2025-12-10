Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
China zieht den Stecker - Lithiumpreis explodiert, Südamerika wird zum Gamechanger
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
10.12.2025 19:15 Uhr
184 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Dow etwas fester - Nasdaq-Indizes etwas leichter

DJ MÄRKTE USA/Dow etwas fester - Nasdaq-Indizes etwas leichter

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Wie zu erwarten, tut sich am Mittwoch an der Wall Street wenig. Im unmittelbaren Vorfeld der Zinsentscheidung um 20.00 Uhr MEZ halten die meisten Akteure die Füße still und warten ab. Dass die Notenbank die Zinsen um weitere 25 Basispunkte senken wird, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent am Zinsterminmarkt bereits eingepreist. Der Zinsschritt selbst dürfte somit kaum für Bewegung sorgen, wenn er denn so kommt.

Im Fokus haben die Märkte den Ausblick der Währungshüter. Hier gehen die Meinungen auseinander, wobei sich zuletzt die Stimmen derer mehrten, die zunächst mit einer Pause im Senkungszyklus rechnen. "Wir erwarten, dass dies eine falkenhafte Zinssenkung sein wird, wobei die Fed wahrscheinlich signalisieren wird, dass weitere Senkungen kurzfristig unwahrscheinlich sind", sagt Chefmarktstratege Chris Brigati von SWBC.

Erschwert wird der Fed ihre Aufgabe dadurch, dass ihr zuletzt als Folge des Shutdowns aktuelle Daten fehlten und die Inflation weiter über ihrem Ziel von rund 2 Prozent liegt. Vom Arbeitsmarkt kamen jüngst durchwachsene Daten, die aber nur zum Teil aktuell waren.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index liegt 0,4 Prozent höher bei 47.767 Punkten. Der breite S&P-500 bewegt sich kaum und die technolgielastigen Nasdaq-Indizes, die insgesamt als zinsreagibler gelten, kommen um bis zu 0,3 Prozent zurück. Unter anderem weisen Halbleiteraktien Verluste auf. AMD, Nvidia, Broadcom und Intel geben um bis zu 1,3 Prozent nach.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen zurück, die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,16 Prozent. Dazu passend gibt der Dollar leicht nach, der Euro steigt auf knapp 1,1650 Dollar. Der Goldpreis kommt nach dem kleinen Plus am Vortag um 0,2 Prozent zurück.

Die Ölpreise bewegen sich kaum. Dass die US-Lagerbestände in der zurückliegenden Woche gesunken sind, stützt nicht.

Unter den Einzelaktien schießen GE Vernova um gut 13 Prozent nach oben. Der Hersteller von Energieanlagen hat seinen Ausblick erhöht, zahlt mehr Dividende und peilt höhere Aktienrückkäufe an. Eli Lilly steigen um 0,6 Prozent. Der Pharmariese soll Berichten zufolge ein Gebot für das französische Biotechnologieunternehmen Abivax in Erwägung ziehen, dessen Aktie in Paris kräftig zulegte.

Palantir Technologies gewinnen 2,8 Prozent, nachdem das Softwareunternehmen einen 448 Millionen Dollar schweren Auftrag der US-Marine eingefahren hat.

Echostar verteuern sich um 6,9 Prozent und profitieren weiter von der Spekulation, dass das Raumfahrttechnikunternehmen SpaceX von Großunternehmer Elon Musk 2026 an die Börse gehen könnte. Echostar hält Anteile an dem Unternehmen, nachdem man Spektrumlizenzen an SpaceX abgegeben hat.

Nach gesunkenen Umsätzen im dritten Quartal büßt das Papier des Videospielehändlers Gamestop 5,3 Prozent ein. Chewy steigen um 1,2 Prozent. Der Einzelhändler für Haustierbedarf verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinn und Umsatz, der die Schätzungen der Analysten übertraf. Ein schwächerer Ausblick geht darüber unter. Aerovironment rutschen um 10,2 Prozent ab. Der Experte für Luftfahrttechnik hat schwache Zweitquartalszahlen vorgelegt und die Prognose gesenkt. 

INDEX      zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
DJIA      47.766,62    +0,4%   206,33   +11,8% 
S&P-500     6.842,52    +0,0%    2,01   +16,3% 
NASDAQ Comp  23.506,58    -0,3%   -69,90   +22,1% 
NASDAQ 100   25.596,64    -0,3%   -72,05   +22,2% 
 
 
DEVISEN     zuletzt    +/- %    0:00 Di, 19:30  % YTD 
EUR/USD      1,1653    +0,2%   1,1627   1,1623  +12,3% 
EUR/JPY      182,11    -0,1%   182,35   182,38  +12,0% 
EUR/CHF      0,9350    -0,3%   0,9375   0,9374  -0,1% 
EUR/GBP      0,8733    -0,1%   0,8741   0,8739  +5,6% 
USD/JPY      156,28    -0,4%   156,84   156,92  -0,3% 
GBP/USD      1,3343    +0,3%   1,3300   1,3300  +6,3% 
USD/CNY      7,0769    +0,0%   7,0740   7,0751  -1,9% 
USD/CNH      7,0671    +0,1%   7,0629   7,0618  -3,7% 
AUS/USD      0,6642    -0,0%   0,6643   0,6636  +7,3% 
Bitcoin/USD  92.462,80    -0,5% 92.885,50 94.013,90  -1,8% 
 
ROHÖL       zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     58,06    58,25   -0,3%   -0,19  -18,8% 
Brent/ICE     61,74    61,94   -0,3%   -0,20  -17,1% 
 
 
METALLE     zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold      4.201,44   4.208,43   -0,2%   -6,99  +60,2% 
Silber       60,72    60,68   +0,1%    0,05 +110,3% 
Platin     1.402,95   1.458,14   -3,8%   -55,19  +66,5% 
Kupfer       5,27     5,24   +0,6%    0,03  +28,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 12:44 ET (17:44 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.