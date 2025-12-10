DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Arbeitskosten steigen im 3Q um 0,8 Prozent

Das Wachstum der US-Arbeitskosten hat sich im dritten Quartal 2025 leicht verlangsamt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Arbeitskosten gegenüber dem Vorquartal um 0,8 (zweites Quartal: 0,9) Prozent. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,9 Prozent prognostiziert. Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im dritten Quartal um 3,5 (3,6) Prozent höher. Die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer stiegen auf Quartalssicht um 0,8 (1,0) Prozent, die Boni und anderen Vergütungen um 0,8 (0,7) Prozent.

US-Rohöllagerbestände sinken etwas stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 5. Dezember 2025 etwas stärker als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) gegenüber der Vorwoche um 1,812 Millionen Barrel. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,6 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 6,397 Millionen Barrel zu. Analysten hatten einen Zuwachs von nur 2,0 Millionen vorhergesagt, nachdem die Vorräte bereits in der vorangegangenen Woche um 4,5 Millionen gestiegen waren.

Bank of Canada: Leitzins unverändert bei 2,25%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 12:47 ET (17:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.