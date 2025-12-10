© Foto: DALL·E

Mit mehr als 14 Billionen US-Dollar Kapital nehmen Staatsfonds eine Schlüsselrolle in der weltweiten Machtpolitik ein. Ihre Kapitalströme beeinflussen nicht nur Märkte, sondern auch geopolitische Entscheidungen.Staatsfonds, die ursprünglich dazu dienten, nationale Vermögenswerte zu sichern und zukünftige Generationen abzusichern, sind zunehmend zu einem Instrument der geopolitischen Einflussnahme geworden. Das Konzept des "instrumentellen Kapitals" beschreibt die doppelte Rolle dieser Fonds: Sie sind nicht nur eine Quelle, um die Renten der Staatsbürger zu sichern oder für finanzielle Renditen, sondern auch ein Mittel zur Ausweitung staatlicher Macht. Mittlerweile verwalten diese Fonds über …