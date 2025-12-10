Banken in der DACH-Region können mit strukturierten Modellen Kreditrisiken aus Fronting-Geschäften in ihrer Bilanz verringern und institutionellen Investoren einen regulierten Zugang zu Risikopositionen ermöglichen. Geeignete Instrumente hierfür sind Luxemburger Compartments, die eine klare Trennung der Vermögenswerte und eine hohe Transparenz bieten. "Compartments schlagen eine Brücke zwischen Banklizenz und Kapitalmarkt - mit Vorteilen für Finanzinstitute, Investoren und Kreditnehmer", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat der Super Global Services SA. Im klassischen Fronting-Modell tritt eine Bank als formeller Kreditgeber auf, überträgt jedoch die wirtschaftlichen ...

