Wie erwartet hat die US-Notenbank Fed die Zinsen in den USA um 25 Basispunkte gesenkt. Das bedeutet die Entscheidung für die Aktienmärkte, den US-Dollar, Gold und Bitcoin. Mit Spannung haben Anleger am Mittwoch die Zinsentscheidung der Notenbank Fed erwartet. Jetzt ist er da mit entsprechenden Auswirkungen auf alle Assetklassen. Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet gesenkt. Die Zinsspanne wird um 0,25 Prozentpunkte auf 3,50 bis 3,75 ...

