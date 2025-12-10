Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME7) setzt ihren dynamischen Wachstumskurs fort und präsentiert für die ersten neun Monate 2025 eine beeindruckende Entwicklung der Ertragskraft. Der Hamburger Finanzdienstleister erzielte einen Bruttoumsatz von 192,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Netto-Konzernumsatz kletterte um 13,8 Prozent auf 35,4 Millionen Euro und dokumentiert die anhaltende Dynamik des laufenden Geschäftsjahres. Besonders erfreulich entwickelte sich die Profitabilität: Das EBITDA erreichte 6,9 Millionen Euro und lag damit ...

