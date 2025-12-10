Es ist die letzte Zinsentscheidung der Fed in diesem Jahr. Aber nicht nur deswegen war die heutige Pressekonferenz mit Vorsitzendem Jerome Powell mit Spannung erwartet worden. Anleger erhofften sich zudem Aussagen über die weitere Entwicklung der Geldpolitik 2026. So haben Amerikas Währungshüter entschieden.Vorab hatte der Markt laut Fed-Watch-Tool von CME mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent mit einer Zinssenkung von 25 Basispunkten gerechnet. Bis jetzt lag der Leitzins bei 3,75 bis 4,00 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
