Die US-Notenbank hat geliefert wie erwartet. Jerome Powell verkündet einen kleinen Zinschritt abwärts- Damit liegt der Leitzins jetzt zwischen 3,50 und 3,75 %. Ein Schritt den rund 90 % der Experten erwartet hatten. Die US-Notenbank hat ihren Leitzins am Mittwoch erneut gesenkt - doch der Schritt zeigt vor allem, wie eng der Spielraum für weitere Zinssenkungen inzwischen geworden ist. Der Offenmarktausschuss (FOMC) reduzierte den Zinskorridor wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 bis 3,75 Prozent. Brisant war allerdings die Abstimmung: Drei Mitglieder stellten sich offen gegen die Senkung - so viele wie seit September 2019 nicht mehr. Während Gouverneur Stephen Miran sogar eine …