FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAYAN MINING AND MINE.LTD 7JL AU0000157455
AB/FROM ONWARDS 10.12.2025 20:58 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAYAN MINING AND MINE.LTD 7JL AU0000157455
AB/FROM ONWARDS 10.12.2025 20:58 CET
© 2025 Xetra Newsboard