SIG SAUER P320 wird offizielle Dienstwaffe der Schweizer Armee



10.12.2025

NEWINGTON, N.H., 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- SIG SAUER ist stolz, bekannt zu geben, dass die P320 von der Schweizer Armee als neue Standard-Seitenwaffe ausgewählt wurde. Die Auswahl ist ein entscheidender Bestandteil des Projekts "Neue Generation" der Schweizer Armee und zeigt das Engagement der Schweiz für eine soldatenorientierte Modernisierung. Das Auswahlverfahren von Armasuisse erforderte umfangreiche technische Tests und Feldversuche, bei denen die Rückmeldungen der Benutzer im Mittelpunkt standen und der Fokus auf einem sicheren und zuverlässigen Betrieb lag. SIG SAUER fühlt sich geehrt, dass Armasuisse die P320 ausgewählt und bestätigt hat, dass sie den strengen Qualitäts- und Präzisionsanforderungen der Schweizer Armee entspricht. In einem hart umkämpften Verfahren suchte die Armasuisse eine Pistole mit moderner Ergonomie, Modularität und der Fähigkeit, eine Lebensdauer von 30 Jahren und die Anforderungen an die Betriebsunterstützung zuverlässig zu erfüllen. Die P320 ist eine der anpassungsfähigsten Pistolen auf dem Markt. Sie lässt sich an die ergonomischen Vorlieben einer Vielzahl von Soldaten anpassen und kann mit einer Vielzahl von kompatiblen Erweiterungen und Zubehörteilen ausgestattet werden. Dank ihrer Präzision und Zuverlässigkeit eignet sich die P320 hervorragend für die dynamischen und einzigartigen Bedürfnisse der Schweizer Armee und ihrer traditionellen Bürgersoldaten. Die P320 erfüllt und übertrifft die strengen Erwartungen von Streitkräften auf der ganzen Welt, darunter die Streitkräfte der Vereinigten Staaten, Australiens, Dänemarks und Kanadas. Wir sind stolz auf diese großartige Leistung der SIG SAUER AG und fühlen uns geehrt, unsere Produktionspräsenz in der Schweiz ausbauen zu können und die hohen Anforderungen der Schweizer Armee zu erfüllen. Weitere Informationen zu SIG SAUER finden Sie unter sigsauer.com . Informationen zu SIG SAUER, Inc: SIG SAUER, Inc. ist ein führender Anbieter und Hersteller von Schusswaffen, Elektrooptik, Munition, Luftgewehren, Schalldämpfern, ferngesteuerten Waffenstationen und Schulungen. Seit über 250 Jahren hat sich SIG SAUER, Inc. durch die Verschmelzung von amerikanischem Einfallsreichtum, deutscher Ingenieurskunst und Schweizer Präzision weiterentwickelt und ist erfolgreich. Heute ist SIG SAUER ein Synonym für branchenführende Qualität und Innovation, was die Marke zur ersten Wahl für das US-Militär, die weltweite Verteidigungsgemeinschaft, Strafverfolgungsbehörden, Sportschützen, Jäger und verantwortungsbewusste Bürger gemacht hat. Darüber hinaus ist SIG SAUER der führende Anbieter von Elite-Schusswaffenausbildung und taktischem Training in der SIG SAUER Academy. SIG SAUER ist zertifiziert als Great Place to Work. Weitere Informationen zum Unternehmen und die Produktlinie finden Sie unter: sigsauer.com . Medienkontakt:

