Im Orbit des Roten Planeten herrscht beunruhigende Stille. Ein zentraler Knotenpunkt der marsianischen Dateninfrastruktur antwortet nicht mehr. Das hat potenzielle Folgen für die Rover am Boden. Die US-Weltraumbehörde Nasa steht vor einer ernsten technischen Herausforderung rund 200 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Seit dem 6. Dezember 2025 gibt es keinen Kontakt mehr zur Marssonde Maven. Das Akronym steht für Mars Atmosphere and Volatile ...

