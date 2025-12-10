Langjährige Zusammenarbeit fördert datengestützte Innovationen in der Lieferkette und sorgt für messbaren ROI und operative Agilität in LabelVies wachsendem Einzelhandelsnetz

Seit mehr als zwei Jahrzehnten vertraut die LabelVie Group auf SymphonyAI, einen weltweit führenden Anbieter von vertikalen KI-Produktplattformen, um die Transformation ihres Lebensmitteleinzelhandels voranzutreiben. Nun tritt diese Partnerschaft in eine neue Phase ein geprägt von vernetzter Intelligenz, prädiktiver Präzision und messbaren Auswirkungen in den mehr als 270 Filialen von LabelVie in Marokko und der Elfenbeinküste.

Als einer der größten und am schnellsten wachsenden Lebensmittel-Einzel- und Großhandelsunternehmen Nordafrikas treibt LabelVie seine digitale Modernisierung mit den End-to-End-Lösungen von SymphonyAI voran, die für mehr Transparenz, Genauigkeit und operative Koordination in seinem wachsenden Netzwerk sorgen. Die fortgesetzte Zusammenarbeit unterstreicht das langfristige Engagement für die Verbesserung der Lieferkettenprozesse und des Filialbetriebs, während LabelVie in neue Märkte und Lebensmittelhandelsformate expandiert.

"SymphonyAI ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein vertrauenswürdiger Technologiepartner", sagte Naoual Benamar, General Manager von LabelVie. "Das fundierte Fachwissen im Einzelhandel und die bewährte KI-Plattform des Unternehmens treiben unsere digitale Transformation über Regionen und Formate hinweg weiter voran und ermöglichen mehr Geschwindigkeit, Transparenz und Kundennutzen."

"LabelVie ist ein Vorbild dafür, wie führende Einzelhandelsunternehmen KI verantwortungsbewusst skalieren können, um messbare geschäftliche Ergebnisse zu erzielen", sagte Manish Choudhary, President von SymphonyAI Retail CPG. "Gemeinsam zeigen wir, wie vernetzte vertikale KI-Lösungen Daten in Rekordzeit in reale Ergebnisse umwandeln können von optimierter Nachschubversorgung bis hin zu intelligenteren Filialabläufen."

Messbarer Mehrwert durch vertikale KI

Der Vertical AI Economic Impact Report von SymphonyAI hat ergeben, dass Lebensmittel-Einzelhandels- und Konsumgüterunternehmen, die domänenspezifische KI einsetzen, einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 3,5 und eine Verbesserung der Lagerumschlagshäufigkeit um 20 erzielen konnten. LabelVie ist ein Beispiel für diesen Erfolg. Das Unternehmen nutzt die Plattform von SymphonyAI, um die Prozesssteuerung und die operative Transparenz im gesamten Einzelhandelsnetzwerk von LabelVie zu stärken und so fundiertere und zeitnahe Entscheidungen zu ermöglichen.

Moderner Einzelhandel, angetrieben durch vernetzte Intelligenz

Der Einsatz der vernetzten Lieferketten- und Filialbetriebs-Suite von SymphonyAI bei LabelVie umfasst:

End-to-End-Daten- und Master-Management für einheitliche Transparenz über alle Einzelhandelsmarken hinweg

Echtzeit-Filialausführung und mobile Zusammenarbeit zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität und des Kundenerlebnisses

Flexible Architektur, die den aktuellen Vor-Ort-Betrieb von LabelVie unterstützt und gleichzeitig Optionen für zukünftige technologische Entwicklungen offenhält.

Die Implementierung stärkt die operative Grundlage von LabelVie durch die Gold-Lösungssuite von SymphonyAI und ermöglicht eine konsistentere Datenverwaltung, optimierte Arbeitsabläufe und eine skalierbare Struktur, die eine kontinuierliche digitale Weiterentwicklung unterstützt.

Eine gemeinsame Vision für die Zukunft des Einzelhandels

Angesichts der sich wandelnden Verbrauchererwartungen, der Volatilität der Lieferkette und des Inflationsdrucks zeigen LabelVie und SymphonyAI, wie Vertical AI speziell für den Einzelhandel entwickelt Resilienz, Agilität und nachhaltiges Wachstum fördert.

Die Lösungen von SymphonyAI für den Einzelhandel, Konsumgüter und Lebensmittel beliefern einige der weltweit größten Einzelhändler und Marken und helfen ihnen, ihre Transformation zu beschleunigen, ihre Margen zu verbessern und einen messbaren ROI entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erzielen.

Über LabelVie

Die LabelVie-Gruppe wurde 1986 von marokkanischen Unternehmern gegründet und ist ein führender Multi-Format-Einzelhandelsbetreiber mit wachsender Präsenz in Marokko. Die Gruppe betreibt die Marken Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Atacadao und Supeco über ein Netzwerk von 354 Filialen in Marokko. Die LabelVie-Gruppe ist an der Börse von Casablanca notiert und beschäftigt in Marokko mehr als 9.200 Mitarbeiter, von denen einige auch Mitarbeiteraktionäre sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://labelvie.ma/en/.

Über SymphonyAI

SymphonyAI stellt vertikale KI-Produktplattformen bereit, die Unternehmen dabei helfen, ihre komplexesten und bedeutendsten Herausforderungen zu bewältigen von der Verhinderung von Finanzkriminalität bis hin zur Verbesserung der Store-Performance und Steigerung der Produktionseffizienz. Über 2.000 Unternehmenskunden weltweit, darunter 200 der führenden Finanzinstitute, die 25 größten Konsumgüterhersteller und viele der weltweit größten Lebensmittelhändler und Industrieunternehmen, vertrauen auf SymphonyAI, das domänenspezifische Anwendungen und vorgefertigte Agenten zur Verfügung stellt, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.symphonyai.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251209093782/de/

Contacts:

Medienkontakt

SymphonyAI

Media@symphonyai.com