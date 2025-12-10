Mit Spannung wurden für heute nicht nur der letzte Zinsentscheid der Fed in diesem Jahr erwartet, sondern auch die jüngsten Quartalszahlen von Oracle. Die Entwicklung und der Ausblick des Technologieunternehmens sind ein wichtiger Indikator für die Ausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Oracle hat nun nachbörslich geliefert.Oracle hat nachbörslich Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, das aufgrund des gebrochenen Geschäftsjahres im November endete. Die bereinigten Erlöse wurden bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär