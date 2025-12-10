Erfreut haben Anleger am Mittwoch die Zinssenkung der US-Notenbank Fed aufgenommen. Auch wenn diese im Rahmen der Erwartung lag, stiegen in der Folge die Leitindizes weiter an. Mehrere Unternehmen veröffentlichten zudem Quartalszahlen, Ge Vernova hielt seinen Investorentag ab.Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg nach der Verkündung auf ein Tageshoch und schloss 1,1 Prozent höher bei 48.070,87 Punkten. Das ist ein neuer Rekord. Die Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet gesenkt. Die Zinsspanne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
