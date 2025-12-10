Ein Restaurant wird mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, während zwei weitere ihre Sterne behalten

Vier neue Bib Gourmand-Auszeichnungen wurden hinzugefügt, sodass es nun insgesamt acht Bib Gourmand-Restaurants in Doha gibt

Insgesamt 44 Restaurants sind in der Auswahl des Guide MICHELIN Doha 2026 aufgeführt



DOHA, Qatar, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gastronomieszene von Doha rückt in den Mittelpunkt, wenn der Guide MICHELIN seine Ausgabe 2026 vorstellt, die zweite seit seinem Debüt im vergangenen Jahr im St. Regis Doha. Die diesjährige Auswahl würdigt die sich weiterentwickelnde gastronomische Identität der Stadt und präsentiert zwölf neue Restaurants, von denen neun in die ausgewählte Kategorie aufgenommen wurden. Acht Restaurants erhalten die Auszeichnung "Bib Gourmand" für ihr außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis, während drei Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet werden.

Gwendal Poullennec, International Director des Guide MICHELIN, erklärte: "Die Auswahl des Guide MICHELIN Doha 2026 spiegelt die bemerkenswerte Entwicklung der kulinarischen Szene dieser dynamischen Stadt wider. Doha ist nicht nur ein kulturelles Zentrum, sondern hat sich auch als Reiseziel für Feinschmecker etabliert, die außergewöhnliche Erlebnisse suchen. Die Hinzufügung neuer Bib Gourmand-Auszeichnungen und die anhaltende Präsenz von Restaurants mit einem MICHELIN-Stern unterstreichen das Engagement von Doha für Qualität, Kreativität und Innovation. Da sich die gastronomische Landschaft weiterhin positiv entwickelt, verspricht Doha unvergessliche kulinarische Erlebnisse und eine noch vielversprechendere Zukunft für seine kulinarische Identität."

Ein MICHELIN-Stern

MICHELIN-Sterne werden an Restaurants vergeben, die eine herausragende Küche bieten, wobei fünf universelle Kriterien berücksichtigt werden: die Qualität der Zutaten, die Harmonie der Aromen, die Beherrschung der Techniken, die Persönlichkeit des Küchenchefs, die sich in seiner Küche widerspiegelt, und, ebenso wichtig, die Beständigkeit sowohl über die gesamte Speisekarte hinweg als auch über die Zeit.

Alba Dieses italienische Restaurant, das sich in den legendären Katara Towers im luxuriösen Raffles Doha befindet, wurde in diesem Jahr dank der kulinarischen Kunstfertigkeit von Küchenchef Cristhian Serraino mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Gerichte wie in Barolo geschmorte Kalbsbäckchen und Spaghetti mit Garnelenragout sowie die Verwendung hochwertiger Zutaten, wie beispielsweise aus Europa eingeflogener Balfegó-Thunfisch, sorgten für ein unvergessliches Erlebnis.

Die Beibehaltung eines MICHELIN-Sterns zählt zu den höchsten Auszeichnungen in der Welt der Gastronomie, und in der Ausgabe 2026 haben zwei Restaurants erneut ihre Exzellenz unter Beweis gestellt. Jamavar und IDAM von Alain Ducasse bewahren stolz ihre Auszeichnungen und bekräftigen damit ihre Meisterschaft und ihr Engagement für außergewöhnliche Gastronomie.

Vier neue Bib Gourmands

Die Auszeichnung "Bib Gourmand" hebt Restaurants hervor, die qualitativ hochwertige Speisen zu einem hervorragenden Preis anbieten.

Fenyal Dieses gemütliche Café auf Gewan Island ist bei Einheimischen sehr beliebt und bietet eine lebendige, preisgünstige Auswahl an nahöstlichen Köstlichkeiten, von Falafel und Lamm-Kofta bis hin zu aromatischem arabischem Kaffee.

Mila Dieser gemütliche Ort befindet sich im ersten Stock des Rosewood Doha und bietet mediterrane und levantinische Gerichte zum Teilen von Chefkoch Marc zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Berenjak Al Maha Persische Eleganz trifft auf Inselcharme mit herzhaften Eintöpfen, frischem Brot und über Holzkohle gegrillten Kebabs zu angemessenen Preisen.

Baron Das Schwesterrestaurant des beliebten Beirut serviert ein mediterranes Fusionsmenü mit großzügigen Gerichten zum Teilen, wie beispielsweise Krabben-Capellini, und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Geschäftsessen.

Isaan, Argan, Jiwan und Hoppers behalten auch in diesem Jahr ihre Auszeichnungen.

Neun neue Restaurants wurden in die Auswahl des Guides aufgenommen

Em Sherif Dieses beliebte libanesische Restaurant auf Al Maha Island bietet ein elegantes Interieur und eine Terrasse mit atemberaubendem Blick auf die Stadt.

Carbone Doha Auf Al Maha Island serviert diese lebhafte Filiale eines New Yorker Kultrestaurants Klassiker wie würzige Rigatoni, Steaks und Lammkoteletts.

Koo Madame Dieses elegante Restaurant im Rosewood Doha serviert Dim Sum, handgezogene Nudeln und die Spezialität des Hauses, Pekingente, die am Tisch tranchiert wird.

Shanghai Me Doha Dieses gemütliche Stadtrestaurant vereint chinesische und japanische Aromen in einem eleganten Ambiente, das vom Stil der 1930er Jahre inspiriert ist. Zu den Highlights zählen Silberkabeljau mit Yuzu-Miso, Short Rib Gyoza und Cocktails mit Tierkreiszeichen-Motiven.

Hunters Room & Grill Halten Sie nach der Hirschstatue im Westin Doha Ausschau, um erstklassige australische Steaks und kräftige Aromen zu entdecken. Das Aguachile mit Seebarsch ist ein absolutes Muss.

Salt Road Dieses Restaurant im Andaz Doha zelebriert die südafrikanische Küche mit gepökeltem Bruststück, im Josper-Ofen gebratenen Pilzen und herausragenden Steaks.

Loris Das elegante Restaurant im The Pearl bietet authentische libanesische Gerichte zum Teilen, von cremigem Hummus bis hin zu Kirsch-Kebabs.

Mr & Mrs Hawker Erleben Sie die Hawker-Kultur Singapurs mit köstlichen Gerichten wie Chili-Krabben und Mango-Sago-Pudding.

yun Dieses elegante chinesische Restaurant bietet einen atemberaubenden Ausblick und serviert kantonesische Klassiker. Beginnen Sie mit Dim Sum und schließen Sie mit der Spezialität des Hauses, dem auf zwei Arten servierten Entenbraten, ab.

MICHELIN Guide Sonderauszeichnungen

Mit seinen Sonderauszeichnungen würdigt der Guide MICHELIN die vielfältigen Leistungen im Gastgewerbe und ehrt die talentiertesten und motiviertesten Persönlichkeiten der Branche.

Der Guide MICHELINYoung Chef Award geht an Albas Küchenchef Cristhian Serraino, einen talentierten jungen Koch, dessen Erfahrung in den besten Küchen Europas sich in seinen Kreationen widerspiegelt. Seine Gerichte sind kreativ, harmonisch ausgewogen und geschmackvoll.

Der Guide MICHELINOpening of the Year Award geht an Koo Madame, ein elegantes Restaurant, das den Charme des Shanghai der 1920er Jahre widerspiegelt und ein wahrhaft einzigartiges kulinarisches Erlebnis bietet. Die Gäste werden von aufmerksamen, authentischen Mitarbeitern verwöhnt, die jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis machen.

Shanghai Me Doha erhält den Guide MICHELINService Award, da die Inspektoren feststellten, dass das Team professionell, freundlich und äußerst aufmerksam ist und einen Service bietet, der sich wirklich außergewöhnlich anfühlt. Sie gehen herzlich auf die Gäste ein und empfehlen häufig ihre Lieblingsgerichte, was eine persönliche und einladende Atmosphäre schafft.

yun wurde vom Guide MICHELIN mit dem Exceptional Cocktail/Mocktail Award ausgezeichnet. Dieses elegante kantonesische Restaurant befindet sich im 44. Stock des Waldorf Astoria Doha und verbindet eine atemberaubende Aussicht mit Kreativität. Die charakteristischen Mocktails auf Teebasis sind kunstvoll zubereitet, komplex im Geschmack und ansprechend präsentiert.

