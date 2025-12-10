Wie erwartet hat die US-Notenbank (Fed) am 10. Dezember 2025 den Leitzins um einen Viertelpunkt gesenkt. Weitere Zinssenkungen scheinen aber erst einmal außer Reichweite. Gerät die traditionelle Jahresendrallye jetzt in Gefahr? Das Schlussquartal ist traditionell das beste an der Börse. Doch seit Wochen geht es für die meisten Kurse eher seitwärts statt nach oben. Die Sorge vor dem Platzen einer möglichen KI-Blase hatte zuletzt selbst auf die Stimmung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n