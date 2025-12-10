Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
10.12.2025 22:57 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.184 Punkte

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.184 Punkte

DOW JONES--Mit den Kursen deutscher Aktien ist es nachbörslich am Mittwoch in der Breite leicht nach oben gegangen - gemessen am XDAX, der gegenüber dem Xetra-DAX 0,2 Prozent höher schloss. Hintergrund waren anziehende Kurse an der Wall Street, die positiv auf die Zinssenkung und die Zinsprognosen der US-Notenbank reagierte. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.184,08  24.130,14    +0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

